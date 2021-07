Psicópata, antisocial, peligroso y dueño de una personalidad encarnada de rasgos perversos. Tales fueron las principales conclusiones de los peritajes psicofísicos a los que se sometió a Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino múltiple de los últimos 50 años de la historia criminal argentina, antes de ser condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios, entre otros delitos.

Se trata de un informe de 27 fojas elaborado por el prestigioso médico legista Osvaldo Raffo -fallecido en el 2019-, quien en noviembre de 1980 actuó como perito en el juicio al denominado "El Ángel de la Muerte", quien ya lleva 49 años en la cárcel.

En enero de 2013, cuando el condenado comenzó a pedirle a la justicia de San Isidro que le otorgara la libertad por el tiempo transcurrido en prisión (lo que le sería rechazado en reiteradas oportunidades) Raffo publicó en su página web el contenido de aquel peritaje.

Este informe incluyó un examen físico y otro psicológico de Robledo Puch, que abarcaron también a su padre y madre, su vida familiar (era hijo único), extrafamiliar, social, laboral, sexual, su pasado criminológico y su delito, por aquel entonces "actual".

MIRÁ TAMBIÉN El análisis de la escena del crimen, clave para definir la psiquis y el comportamiento de un asesino

En ese último punto, Raffo citó las siguientes frases de su entrevista con el acusado, ya de 27 años y quien estaba detenido desde febrero de 1972, excepto por dos días en julio de 1973 cuando escapó de la cárcel de La Plata y lo recapturaron:

"Mi causa es grave, muy grave. (…) Me imputan doce homicidios y 34 hechos delictivos. (…) Me hice cargo de los robos. (…) Yo de los homicidios no voy a hablar", le dijo Robledo Puch a Raffo.

Para el médico legista, ese joven no era "un sujeto normal ni un alienado" ni tampoco "padeció ese estado al momento de cometer los hechos" que se le atribuyeron, por lo que resultaba imputable.

"Es una personalidad psicopática mixta, lo que tampoco significa alteración morbosa de las facultades mentales", indicó el perito, que describió un "predominio de rasgos perversos" que lo hacían a aquel joven un "antisocial y peligroso".

MIRÁ TAMBIÉN Las siete fases del proceso criminal de un asesino en serie

Según el médico legista, Robledo Puch era un "antisocial por temperamento", con un "resentimiento general hacia sus semejantes" a los que consideraba "como objetos y como tales" los trataba.

"No padece una psicopatía; él es un psicópata", afirmó Raffo y agregó: "El componente perverso está encarnado en su personalidad".

A su vez, también en 2013, Raffo seguía sosteniendo que si bien Robledo Puch había cumplido su condena siempre iba a ser "peligroso".

"Robledo es un psicópata agresivo, cruel homicida, incendiario, violador, destructivo y cobarde", señaló el médico legista en su página web.

Por último, Raffo recordó que en sus últimas palabras" de aquel juicio el acusado dijo: "Esto es un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano". (Télam)