(Por enviado especial) El procurador Adjunto del Chaco destacó hoy el "valioso equipo" de fiscales conformado para investigar este hecho "macabro" que "marca un antes y un después a la sociedad" chaqueña, y cuyo trabajo tiene "una sola meta" que es que "nunca más haya una Cecilia en la provincia del Chaco y en la República Argentina".

"Nunca más una Cecilia en la provincia del chaco, nunca más una Cecilia en la República Argentina", dijo Hugo Miguel Fonteina, procurador Adjunto durante una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Judiciales ubicado en Juan B. Justo 42, junto al Equipo Fiscal Especial, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.

El funcionario judicial le envió un mensaje a Gloria Romero, madre de Cecilia, al decir que están "totalmente consternados" por el hecho y que continuarán "trabajando en aras de que la paz que podemos otorgar desde el ámbito del Ministerio Publico Fiscal a través del trabajo a destajo de estos profesionales.

Además, valoró al "valioso equipo, que en silencio están trabajando, pero con una sola meta: "Nunca más una Cecilia".

MIRÁ TAMBIÉN Marchan en reclamo de justicia por la joven embarazada de ocho meses asesinada en Monte Chingolo

"Nosotros acompañamos el dolor, tenemos la misma indignación y eso ha sido lo que ha motorizado este equipo fiscal hoy vea plasmado en el trabajo de llevar justicia y no solamente en esta parte de la investigación sino que también lo vamos a hacer en el ámbito del juicio por jurados", dijo Fonteina durante la conferencia de prensa en la que estuvieron como oyentes los abogados Gustavo Briend y Fabián Améndola, representantes de Gloria.

En tanto, en otro tramo de la conferencia, el fiscal Cáceres Olivera dijo que los cuatro imputados por el encubrimiento continuarán el proceso detenidos por la gravedad del hecho y por "la cantidad de maniobras que han realizado para eliminar todos los rastros probatorios".

El representante del Ministerio Público se refirió a José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42).

"Si bien los que son colaboradores de la familia Sena, si bien tienen una calificación que se ha endilgado de encubrimiento agravado, que prevé una pena de uno a seis años de prisión, que en principio podrían transitar el proceso en libertad estas personas, nosotros hemos decidido que no es procedente, por lo menos en esta etapa procesal, proceder a la libertad de los mismos", aseguró.

MIRÁ TAMBIÉN Dictan la prisión preventiva a los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El fiscal añadió que ello fue decidido "atento a la gravedad del hecho, atento al entorpecimiento de la investigación, atento a la cantidad de maniobras que han realizado para poder eliminar todos los rastros probatorios, todos los elementos probatorios que deberían ser incorporados en la causa y que ha costado tanto a este equipo fiscal poder incorporarlos".

"Si bien el delito entiendo yo, podría ser transitar la investigación en libertad, atento a todas estas conductas que han realizado es que nosotros decidimos que es procedente el auto de prisión preventiva", agregó.

Por otra parte, la fiscal Velázquez contó que los restos óseos que pertenecen a una "persona adulta" serán remitidos al equipo antropológico forense de Córdoba "con la cadena de custodia correspondiente".

"Tenemos entendido que suele un mes dicho estudio (búsqueda de ADN) y también nos adelantaron de que no haya resultado alguno en base a las muestras y en el estado en el que se encontraron ya que estaban calcinados y en el agua", indicó.

Respecto del posible traslado de los detenidos a la cárcel, el fiscal Gómez dijo que eso no "depende" del EFE sino de la logística para "albergar de las comisarías", aunque aclaró que sabe que ese no debería ser el ámbito de alojamiento.

"Lo cierto es que están colapsados y tenemos que ser muy cuidadosos y también el Servicio Penitenciario Provincial ya que este no es un caso cualquiera porque es un caso aberrante. No somos ajenos de los actores que intervinieron ni al momento en que se dio, entonces tenemos que bregar por la seguridad de estos detenidos y que esto llegue a buen puerto que es un juicio por jurados, donde el pueblo del Chaco sea quien dicte una sentencia de culpabilidad o no culpabilidad", señaló.

Por último, Fonteina dijo que "este hecho macabro marca un antes y un después a la sociedad del Chaco".

"Estamos asombrados de lo macabro de lo que fue todo el mecanismo para desaparecer a Cecilia, de lo macabro que fue para tratar de alterar las pruebas, de lo macabro que fue este hecho en el que aparecieron numerosos actores en distintos medios y lugares pretendiendo desviar la investigación, es por eso que se marca un antes y un después", concluyó el procurador. (Télam)