Un joven de 22 años quedó hoy detenido con prisión preventiva por dos años como imputado de ser el autor de las amenazas a un juez y una fiscal que encerraron a un hijo del fundador de la narcobanda “Los Monos”, y de ser quien colocó la bandera con un mensaje de muerte destinado a periodistas en la sede del canal televisivo Telefé en la ciudad santafesina de Rosario.

El joven, quien dijo dedicarse al cirujeo y con educación formal hasta cuarto grado de la primaria, fue detenido hace tres días en su vivienda de la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez.

En su domicilio la policía secuestró un tacho de pintura antióxido que para los fiscales del caso, Franco Carbone y Federico Rébola, es la utilizada para pintar el trozo de tela con el mensaje intimidatorio a la prensa.

El cartel fue encontrado el 11 de octubre pasado a las 7.30 en la reja perimetral de Telefé Rosario y decía: “A todos los medios de Rosario dejen de ensuciar y condenar a los pibe con la lengua xq vamos a matar periodistas, con la mafia no se jode. Si no caravana con el Noba”.

La última frase refiere al cantante de cumbia 4.20 conocido como Noba, quien murió en junio pasado a causa de un siniestro vial.

Según la fiscalía, el joven identificado como Rodrigo Alejandro Valor (22) fue acusado de pintar el letrero amenazante, aunque aún no se pudo determinar si fue quien lo colocó en el canal de televisión.

Además, Carbone y Rébola acusaron a Valor de escribir el 9 de octubre a través de uno de sus tres perfiles de la red social Facebook -en el perfil público de Telefé Rosario- una amenaza dirigida a la fiscal Marisol Fabbro y el juez Héctor Núñez Cartelle.

Ambos funcionarios judiciales habían intervenido, el 5 de octubre, en la causa que derivó en la imputación por asociación ilícita de 28 personas, liderada por hijos y nietos del fundador de la narcobanda “Los Monos”, Ariel “Viejo” Cantero.

Entre los acusados con prisión preventiva ese día estaba Dylan Cantero, hijo menor del “Viejo” Cantero.

De acuerdo con la acusación, Valor, que se dedica al cirujeo y no terminó la escuela primaria, escribió en el perfil público de Telefé la siguiente frase: “Si no largan al Dylan se va a re pudrir y vamo a matar a todo, nosotros no jodemo”.

Por ambos hechos, los fiscales acusaron al joven de los delitos de coacciones agravadas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de los miembros del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en carácter de autor mediato en, en el primer caso, y de amenazas coactivas calificadas por el segundo.

En relación a la bandera que apareció en Telefé, los fiscales sostuvieron que una letra “G” de la tela es similar a la existente en una pared escrita del domicilio de Valor, donde también se encontró un tacho de pintura homologable al utilizado para la confección del letrero amenazante.

Mientras que la defensa del joven planteó el rechazo de las imputaciones por falta de evidencia que demuestren la probable autoría de ambos hechos por parte de Valor.

Por su parte, el juez Pablo Pinto aceptó la imputación y dictó prisión preventiva por dos años para Valor, al afirmar que “hay evidencia de cargo suficiente para tener por probabilizadas estas dos conductas que se le imputaron”.

Además, el juez resaltó “la gravedad de estos hechos” de amenazas “a funcionarios judiciales y a los medios de prensa”.

El magistrado dijo que “ocurre con mucha frecuencia que primero se dan las amenazas y la segunda secuencia es la balacera”, y agregó que “hay una gravedad inusitada que tiene que ver con la afectación a nivel institucional”.

En ese sentido, Pinto indicó al dar a conocer la resolución de la audiencia que “no solamente a nivel de la persona que cumple la función, ya sea el periodista o el funcionario judicial, sino que hay una afectación a nivel institucional y eso es lo que verdaderamente constituye la nota de gravedad de estos hechos”.

Si bien el acusado no tiene antecedentes penales, el juez tuvo en cuenta para dictar la prisión preventiva unas escuchas trascriptas por la Fiscalía en las que Valor habla con otra persona sobre un presunto plan para matar a un tercero, que no tiene relación con este caso. (Télam)