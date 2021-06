La justicia de San Isidro dictó la prisión preventiva para el hijo del fallecido músico de rock Norberto "Pappo" Napolitano, quien hace un mes está detenido en el marco de una causa por violencia de género en la que su por entonces pareja lo acusó de haberla atacado a golpes y dejado encerrada en una casa de la localidad bonaerense de Benavídez, informaron hoy fuentes judiciales.

La prisión preventiva para Luciano Emilio Juan Napolitano (46) fue dictada por el juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Martínez, a pedido del fiscal a cargo de la causa, Diego Callegari, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género de Tigre.

El también músico quedó procesado con prisión preventiva por dos hechos de violencia contra su pareja, la denunciante Mariel Oleiro (33).

Por el primer hecho -el que motivó hace un mes su detención-, Napolitano quedó imputado por los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia ilegitima de arma de guerra" y, por el segundo, ocurrido unos meses antes, por "amenazas agravadas por el uso de arma".

MIRÁ TAMBIÉN Prisión preventiva para el hijo de Pappo por violencia de género contra su pareja

En el pedido de prisión preventiva presentado por la fiscalía -al que tuvo acceso Télam-, Callegari sostuvo que todos los testimonios y pruebas incorporados al expediente acreditan "la existencia de una situación de violencia de género en la cual se encontraba inmersa la Sra. Mariel Oleiro respecto del aquí imputado Napolitano".

Además, señaló que los hechos de violencia en la pareja aumentaron "en su frecuencia y gravedad" y argumentó la existencia de "peligro cierto de frustración de los fines del proceso", por lo que pidió que a Napolitano se le dicte prisión preventiva, algo que ayer fue avalado por el juez.

El hecho ocurrió la tarde del 24 de mayo pasado, en la vivienda que el también músico Napolitano compartía desde hacía cuatro años con su pareja Oleiro, situada en Jujuy 3452 de la localidad de Benavídez, partido de Tigre, en el norte del conurbano.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, todo se inició cuando le pidió a Napolitano las llaves de la camioneta para ir a comprar comida para sus mascotas y él comenzó a insultarla y agredirla físicamente, todo delante de dos de las hijas del imputado de 7 y 13 años.

MIRÁ TAMBIÉN Cinco evadidos de la cárcel de Piñero siguen prófugos y los tres recapturados serán imputados

La denunciante contó que su pareja la tomó del cuello, que la agresión incluyó trompadas y patadas, que le apretó un ojo, que también la roció con alcohol, que intentó atropellarla con la camioneta y que la dejó encerrada sin poder salir de la propiedad y con la única posibilidad de estar en el quincho, hasta que al día siguiente logró llamar al 911 y fue rescatada.

Luego de una serie de allanamientos, Napolitano fue detenido el 26 de mayo a la madrugada y puesto a disposición de la justicia.

En su vivienda, también por orden judicial, se realizó un allanamiento en el que se secuestró un revólver .38 cargado, del cual no tiene permiso de tenencia ni portación.

Al ampliar su declaración, Oleiro denunció a Napolitano por un hecho previo, ocurrido el 21 de noviembre del año pasado, en la casa de la madre del acusado, en Tigre, donde le partió un cuadro por la cabeza y luego la amenazó de muerte colocándole en la cabeza ese revólver calibre .38 que le secuestraron en su domicilio.

"Él empezó a tirar todas mis cosas a la calle. Fue el mismo día que me partió el cuadro en la cabeza, me tiraba todo a la calle y me cagó a trompadas. Después me apuntaba con el arma, con la 38, y me decía que me iba a matar. Yo lo llamé a mi hermano para contarle lo que pasaba y ellos me vinieron a buscar", relató Mariel sobre aquel episodio, según consta en la causa.

Callegari recordó en su pedido que en un allanamiento que tras esta ampliación de denuncia realizó su colega, la fiscal Mariela Miozzo, en la casa de la madre de Napolitano en Tigre, se secuestraron dos elementos con los que, según la víctima, el acusado la agredió en diferentes episodios: el cuadro que presuntamente le "partió" en la cabeza y el rociador de alcohol.

El fiscal destacó los informes del Centro de Asistencia a la Víctima, en los que se reporta que Oleiro "se encontraba en una situación de violencia de género, bajo la modalidad de violencia de tipo psicológica en forma preponderante, con escalada abrupta a la violencia física".

"Se pudieron observar diversos indicadores de riesgo, como ser: presencia de armas de fuego, amenazas de muerte, violencia física y lesiones visibles, aislamiento extremo (privación de su libertad), necesidad de intervención de terceros y consumo problemático de estupefacientes por parte del denunciado, entre otros, lo que incrementa el grado de peligrosidad de los episodios violentos", agrega el informe mencionado por la fiscalía.

Por ello, la psicóloga que evaluó a la víctima calificó su situación como de "altísimo riesgo" y advirtió que "Oleiro podría estar expuesta a nuevas situaciones de violencia en caso de retomar cualquier tipo de contacto con el denunciado".

Al ser indagado, Napolitano dio una versión totalmente opuesta a la de su novia, ya que dijo que se trató de una discusión de pareja, que ella fue quien lo agredió a él y que el arma de fuego que estaba en su casa la heredó hace 15 años de su papá.

También aclaró que él se llevó las llaves de la casa pero no del quincho, que éste quedó abierto y que la mujer podía salir, por lo que no permaneció encerrada, algo que el fiscal desacreditó en la causa con el testimonio de los policías que auxiliaron a la víctima.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)