Un hombre fue condenado hoy a prisión perpetua por haber asesinado a escopetazos a su expareja y a la madre de esta, en enero de 2021 en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, informaron fuentes judiciales.

La pena dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Santiago del Estero recayó sobre Jorge Vidal Fecha, quien fue hallado culpable de los femicidios de Felipa Antonia Correa (39) y su hija Viviana Palma (23).

Según las fuentes, antes de conocer el veredicto, el ahora condenado lloró y pidió perdón.

"Pido perdón a la familia, todavía no recuerdo nada, pido mil disculpas, estoy sufriendo un dolor tan grande como ellos", dijo Fecha y agregó: "Vivíamos discutiendo, no se qué me pasó, no entiendo."

En los alegatos, los fiscales Luis Gabriel Gómez y Santiago Bridoux había requerido la máxima pena, mientras que la defensa solicitó la absolución.

Las fuentes señalaron que los jueces Luis Eduardo Achával y Daniela Campos Nittinger votaron por la prisión perpetua para Fecha, mientras que el magistrado Juan Carlos Storniolo declaró la inconstitucionalidad de esa pena y optó por una de 30 años.

El hecho ventilado en el debate ocurrió el 11 de enero de 2021, en el barrio El Porvenir, de Monte Quemado, ubicada a más de 300 kilómetros de la capital santiagueña.

Ese día, el ahora condenado regresó de trabajar en su moto y se dirigió con una escopeta escondida en su campera hasta donde se encontraba Palma, en la casa de una amiga de esta.

Una vez allí, la joven fue atacada a escopetazos y murió, tras lo cual, el agresor se dirigió hasta la vivienda de la madre de la víctima y la asesinó de un disparo en el pecho.

(Télam)