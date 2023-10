Al menos 18 personas eran atendidas por el SAME en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por un escape de gas y el edificio tuvo que ser evacuado. Personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad acudieron esta mañana a la Facultad de Odontología, en el barrio porteño de Recoleta, por un escape de gas que se originó en el sexto piso. Según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, un total de 18 estudiantes eran asistidos por el SAME y dos alumnas fueron trasladadas a los hospitales Rivadavia y Fernández. "En total hemos atendido a 16 mujeres y 2 hombres, con mareos y cefaleas", confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN, y dijo que no hubo casos de gravedad. El edificio, de planta baja, ochos pisos y dos subsuelos, fue evacuado, en tanto personal matriculado hizo el corte de suministro de gas en forma preventiva, tras lo cual se trabajó en la obturación del caño con la pérdida. Además, oficiales de la Policía de la Ciudad cortaron las arterias adyacentes para facilitar las tareas y personal de Bomberos hizo una revisión por los planos superiores. "En principio hubo una falla mecánica de una llave maestra de gas en el sexto piso. Esto ha sido remodelado hace 11 años por la universidad, toda la manzana, Medicina y Farmacia son prácticamente nuevas. Hubo una falla mecánica y empezó a perder gas. Cuando se dieron cuenta los docentes y las autoridades evacuaron el edificio", comentó Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología, en diálogo con TN. Y agregó que la pérdida ya fue cerrada y que fue encontrada por el departamento técnico de la Universidad. Además, Rodríguez informó que en el edificio había aproximadamente unas 3.000 personas que fueron autoevacuadas, y entre las que había alumnos, docentes y pacientes. GO/KDV NA