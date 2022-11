Efectivos retirados de la Policía de Mendoza realizaron hoy una manifestación en reclamo por los retrasos de aumentos salariales y, cuando intentaron ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno provincial, se enfrentaron con el personal que custodiaba el edificio, informaron fuentes oficiales.

La protesta de la denominada 'familia policial' fue organizada por la Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol) en la fecha en que se celebra el día del retirado y pensionado policial y penitenciario.

Este mediodía, un grupo de efectivos se concentró con sus escudos en la puerta de ingreso a la Casa de Gobierno por la calle Peltier, en la ciudad de Mendoza, para evitar el avance de los manifestantes, lo que produjo forcejeos y algunos desmanes, con algunos heridos y destrozos.

"Me he cansado de recorrer pasillos y no he tenido respuestas. No pedimos aumentos, si no lo que nos corresponde por ley, dicen que es Anses la que demora los pagos", dijo Omar Alcalde, a cargo de Amuppol.

Según Alcalde, el conflicto se inició porque en un momento abrieron una puerta de la Casa de Gobierno, los manifestantes intentaron ingresar y "la Policía tiró gas pimienta, algo que no deben hacer dentro de un lugar cerrado, porque la gente no tiene hacia adónde ir".

Según explicó hoy el propio gobernador Rodolfo Suárez, el Gobierno de Mendoza apoya a los policías y penitenciarios retirados y pensionados en su reclamo que es ante Anses y no al gobierno, "ya que el organismo nacional no está cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los aumentos establecidos por los decretos provinciales 377, 937 y 1177, de 2022".

La ley contempla que el haber de retiro se vaya incrementando en la misma proporción en que varíe el sueldo y los suplementos con aportes jubilatorios "para el personal en actividad, en el o los grados en los cuales obtuvo el retiro, o equivalentes en el caso de modificaciones".

Sin embargo, los aumentos que se realizaron en los últimos meses aún no han sido trasladados en su totalidad a los beneficiarios. (Télam)