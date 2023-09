Un policía tucumano mató a balazos a dos supuestos "motochorros" y a un estudiante de programación que corría por una ciclovía de la ciudad de San Miguel de Tucumán, al resistirse a un robo y efectuar al menos una docena de disparos en la vía pública, tras lo cual quedó aprehendido mientras avanza la investigación, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

A raíz del crimen del estudiante, la Facultad Regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FTR), a la que asistía, suspendió hoy sus actividades en señal de duelo.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 21.15 de anoche en la intersección de la avenida América y la calle Perú de la capital provincial, donde el agente de la policía tucumana Facundo Lencina (24) aguardaba a que su pareja terminara su turno de trabajo en una peluquería de la zona.

De acuerdo a la pesquisa llevada adelante hasta el momento, en ese lugar el policía fue aparentemente sorprendido por dos delincuentes a bordo de una motocicleta que portaban un arma -luego se supo que era de utilería- y lo despojaron de su celular y su billetera.

Según los voceros, ante esa circunstancia, el efectivo policial sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto, tras lo cual los delincuentes comenzaron a emprender la fuga, uno de ellos gritando "disparale, disparale ahora".

A continuación, Lencina efectuó entre 12 y 14 disparos en plena vía pública, situación que derivó en la muerte de los dos sospechosos y del joven corredor que circunstancialmente se ejercitaba en la zona con sus dos hermanos, según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal tucumano.

Los voceros identificaron a los supuestos asaltantes muertos como José Alberto Gallardo (23) y Cristian Legname (29), quienes contaban con antecedentes judiciales y policiales.

En tanto, el chico que hacía running era Lucas Fernando Delgado (21), un estudiante de segundo año de Programación que cursaba sus estudios en la Facultad Regional de Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FTR).

Los informantes detallaron que, tras ser herido en la parte izquierda de su tórax, Delgado fue trasladado al hospital Padilla, aunque ingresó al centro de salud sin vida.

Intervino en la causa el fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Homicidios II, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en la escena de los hechos.

Fuentes judiciales explicaron que el representante del Ministerio Público se encontraba hasta esta tarde tomando declaraciones a testigos para resolver la situación procesal del policía implicado, quien fue aprehendido provisoriamente.

"Hay un primer testigo que nos da una versión que vamos a corroborar cuando declare la hermana del chico fallecido, con quien se encontraba haciendo gimnasia en el momento de los hechos. Por este motivo no sabemos si habrá audiencia de rigor, ya que si se corrobora la teoría del caso que tenemos, el policía quedaría en libertad", aseguró Sale.

El fiscal afirmó que todavía resta culminar la pericia balística y el informe de autopsia, a la vez que precisó que había cámaras frente al lugar del hecho pero que se encontraban fuera de servicio.

"Estamos analizando toda la carpeta técnica y en los próximos días van a estar los exámenes toxicológicos pero hoy resolveremos la situación procesal del policía", señaló Sale.

Además, el titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II indicó que este tipo de asaltos es frecuente en la zona: "Es el modus operandi que venía sufriendo hace tiempo, con la particularidad que los sujetos que abordaron al policía estaban con un arma de juguete pero similar a una real, lo que produce el amedrentamiento".

Al respecto, fuentes judiciales ampliaron que el hecho de que los ladrones hayan portado un arma de juguete no complica procesalmente a Lencina, ya que en ese momento no podía saber si se trataba o no de una réplica, sumado a que uno de ellos arengaba a que le disparen.

Por su parte, el abogado del policía Lencina, Augusto Avellaneda, afirmó en diálogo con Cadena 3 que "se trató de un hecho lamentable" y contradijo la versión oficial al asegurar que "los asaltantes sacaron un arma y efectuaron disparos".

"Lamentablemente había una persona corriendo haciendo deportes que quedó en la línea de disparos", agregó el letrado.

Como consecuencia del fallecimiento de Delgado, la UTN-FTR dispuso un día de duelo y suspendió sus clases.

Por otro lado, un grupo de padres del colegio Montserrat, donde el joven de 21 años realizó sus estudios secundarios, convocó a una marcha para las 20 en la esquina de la institución educativa Nuevo América, a metros de donde sucedió el hecho, con el objetivo de "exigir seguridad" y "en solidaridad a los padres del exalumno que falleció". (Télam)