(Por Ian Werbin).- “A veces pierdo la esperanza de que haya una verdadera justicia”, dice con la voz entrecortada Lisette Fernández (21), una joven de la comunidad Qom que desde hace 8 años reclama que se investiguen como homicidios las muertes de su mamá y de su hermana, Nancy (36) y Micaela Fernández (14), ocurridas en el partido de Tigre, en los que, a su criterio, está vinculada una red de trata de personas.

Es que, hasta el momento, la Justicia cree que la adolescente se suicidó y que la mujer falleció a causa de una muerte natural, por lo que nunca se tuvo en cuenta el reclamo de la familia sobre que ambas fueron víctimas de hechos violentos.

Lisette, quien recibe el acompañamiento de organizaciones como la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, Suteba Tigre y Pibas por la Abolición, denunció en una entrevista con Télam que “se trata de ocultar y no quieren que se sepa” lo que ocurrió con su hermana y su mamá, quienes fallecieron en febrero de 2013 y mayo del 2014 respectivamente.

El primer hecho ocurrió en febrero de 2013, cuando Micaela fue hallada sin vida en la casa de su supuesta pareja, Daniel “Pato” Cenizo, con un disparo en la cabeza.

Desde el comienzo, esa situación fue cuestionada por los familiares de la adolescente, quienes denunciaron que Micaela Fernández había sido cooptada por una red de trata en los meses previos al hecho y apuntaron contra Cenizo, a quien acusaron de ser el autor del hecho y su proxeneta.

Sin embargo, el fiscal que instruyó la causa, Diego Molina Pico, consideró que el hecho había sido un suicidio y desestimó la denuncia contra Cenizo.

“Absolutamente creo que Cenizo tuvo que ver. Yo misma escuché cuando mi hermana le decía a mi mamá que estaba siendo prostituida por él y que había policías involucrados”, aseguró Lisette.

Un hecho que también destaca la joven es que semanas previas al fallecimiento de su hermana, Micaela desapareció de su casa y su mamá Nancy fue a la comisaría sexta de El Talar para hacer la denuncia, pero "la trataron de loca" y desestimaron sus dichos.

“Ahí los policías le dijeron a mi mamá que a Cenizo lo manejaban ellos”, recordó Fernández.

Micaela reapareció días después golpeada, con cortes en la cara y el pelo cortado, y contó que había sido secuestrada por Cenizo, quien en la actualidad está en prisión debido a una causa asociada con la venta y tráfico de estupefacientes.

Ante esa circunstancia, Nancy fue nuevamente a la comisaría a denunciar, aunque “no le hicieron caso” y luego aseguró que esa noche varios policías se presentaron en su casa y la llevaron detenida.

"India de mierda, callate la boca", le gritaban a Nancy cinco policías mientras la golpeaban.

Luego de la muerte de Micaela, la mujer nunca creyó la hipótesis del suicidio y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones, hasta la comisaría, denunciando y reclamando justicia.

Sin embargo, el 2 de mayo de 2014 Nancy apareció muerta en su casa con signos de haber sufrido una broncoaspiración.

Ante esas situaciones, Eugenio, padre de Nancy y dirigente comunitario qom, intentó que las muertes sean esclarecidas, pero falleció al poco tiempo y las causas fueron archivadas.

En tanto, a partir de 2019, cuando Lisette obtuvo su mayoría de edad, se hizo cargo de llevar adelante los reclamos y comenzó a pedir una “investigación de verdad” sobre ambos hechos y hasta hoy continúa pidiendo que se cambie la carátula de la causa de su hermana de “suicidio” a “femicidio”.

“No creo que mi hermana se haya suicidado. Queremos pedir que en la causa de mi hermana se cambie la carátula. Después de todo lo que pasó, no creo en la Justicia que tenemos”, apuntó la joven, que se constituyó como “particular damnificado” y es representada por la abogada colla Paula Alvarado Mamani.

Por otro lado, voceros del departamento judicial de San Isidro aclararon que el año pasado se constituyó un equipo especial de fiscales para trabajar en las dos investigaciones, ya que se advirtió que las causas estaban sin trámite en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) especializada en género de Tigre.

Dicho equipo quedó conformado por los representantes del Ministerio Público Fiscal Gastón Larramendi, Marcela Semería y Lidia Osores Soler.

Según aseguraron a Télam fuentes cercanas a la causa, por el momento, “no se está contemplando cambiar ninguna carátula” ya que “no se han encontrado pruebas directas” para asegurar que la adolescente y la mujer fueran asesinadas o para considerar que los casos estuvieran relacionados.

“Por el momento no hay ningún sospechoso. Está aclarado que, al momento en que se disparó Micaela, Cenizo no estaba en la casa”, relató a esta agencia una fuente con acceso al expediente, quien agregó que la adolescente se encontraba “mal anímicamente” y que “dejó una esquela para despedirse de sus familiares”.

En ese sentido, otros voceros judiciales señalaron que la principal hipótesis de la muerte de su madre Nancy fue por “causas naturales” y que “no se ha encontrado nada de índole criminal hasta el momento”.

En contraposición a las hipótesis manejadas por los investigadores, Lisette señaló que al asegurar que su hermana "se suicidó, se hace obvia la complicidad” con los supuestos asesinos.

“Hace poco una persona allegada a mi hermana declaró que Cenizo la tenía como una esclava. Hay muchas pruebas de que estaba sometida a una red de trata”, exclamó la joven, que organizó una marcha el pasado jueves –la fecha de cumpleaños de su hermana Micaela- frente a la fiscalía 6ta de la localidad de El Talar, para exigir que se cambien los fiscales a cargo del hecho.

Al respecto, la joven de 21 años dijo: “Con estas marchas es importante visibilizar y concientizar para que la gente empiece a movilizarse, para que diga basta. Que la Justicia vea que cuando es cómplice va a tener un grupo de gente molestándolos. Solo se mueven cuando se sienten apretados”.

Por último, Lisette expresó que desea que la sociedad “empatice” con su caso y que “no esperen a que le pase a un familiar suyo”.

“Mientras no haya justicia, estas cosas se van a seguir repitiendo. Si no nos movilizamos y no digamos basta, esto puede seguir pasando”, concluyó. (Télam)