Un fiscal pidió la pena de prisión perpetua para Pedro Ramón "El carnicero" Fernández Torres, en el juicio que se le sigue por su participación en el crimen del empresario Roberto Fernández Montes, ocurrido en 2017 en el barrio porteño de Caballito

La solicitud fue elevada luego de que Fernández Torres confesara haber participado del asesinato de Roberto Fernández Montes. El acusado declaró en ese sentido ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 5 porteño, aunque afirmó que fue el ex yerno de la víctima Santiago Corona, quien lo mató

Ante esta revelación, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi, pidió la pena máxima contra el hombre de 57 años que aparece filmado sacando el cuerpo de la víctima en una sábana junto al marido de su hija

"El Carnicero" llegó al juicio acusado por el delito de coautor de un homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía. En una de las salas, Torres indicó: "Yo sé que una vida no va a volver, lamento mucho por las hijas porque yo tengo hijas. Estoy muy arrepentido por haber estado ahí, porque este hombre me engañó y yo, por querer salir adelante, me equivoqué. Iba a ser un robo". Además, el hombre sostuvo que el móvil de su participación en el hecho fue económico, ya que "necesitaba un préstamo" para poner su propia carnicería y que por ese motivo un conocido suyo que trabajaba como mecánico, le presentó a Corona para que le haga de prestamista. A pesar de su arrepentimiento, la Justicia toma en cuenta que también estuvo prófugo durante cinco años en Paraguay. En su alegato, el fiscal dio por probado que "el 21 de enero de 2017 entre las 12.10 y las 13.31, tanto el imputado como Santiago Corona - ex yerno de la víctima ya condenado a perpetua -, dieron muerte a Fernández Montes dentro de su departamento del quinto piso del edificio de la calle Aranguren 36 de Caballito, en el marco de un plan criminal previamente acordado". Además, resaltó que la evidencia principal para la culpabilidad de ambos fueron las cámaras de seguridad que registraron el momento en el que escapan del departamento junto con el cuerpo de la víctima

En los alegatos, la defensa de "El Carnicero" manifestó que "no pudo hacer otra cosa que colaborar para sacar el cadáver por las amenazas". A su vez, remarcaron que Corona le dijo que mataría a sus hijas si no accedía a trasladar el cuerpo. Ante este escenario pidieron la absolución por el homicidio y solicitaron que se lo condene por robo.