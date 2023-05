La fiscalía solicitó este miércoles 37 años de prisión para el responsable de la muerte del ex futbolista Tomás Felipe Carlovich, quien falleció hace dos años tras ser asaltado por un delincuente en Rosario, su ciudad natal. El pedido de la fiscal, Georgina Pairola, recayó sobre Juan Maidana, único imputado por la muerte Carlovich, ocurrida el 8 de mayo de 2021. Maidana, también conocido como "Bocachita", está acusado de otros delitos contra la propiedad y además se trata de un sujeto de "características muy violentas", de acuerdo a lo expresado por Pairola, quien consideró que ese rasgo de su personalidad "le causó la muerte" al "Trinche" Carlovich. El ex jugador de Central Córdoba de Rosario, quien tenía 74 al momento de su muerte, fue asaltado cuando circulaba por la avenida Eva Perón y Paraná, donde fue abordado por Maidana. El malviviente empujó a Carlovich para robarle el rodado, el ex futbolista cayó y se golpeó la cabeza contra el asfalto; fue traslado a un hospital cercano y falleció pocos días después como consecuencia de la herida que había sufrido en el cráneo. Carlovich es considerado uno de los grandes ídolos del fútbol rosarino, surgió de las divisiones inferiores de Rosario Central a fines de la década del 60, y luego pasó por distintos clubes como Colón de Santa Fe; Independiente Rivadavia y Andes Talleres, ambos de Mendoza, entre otros. Sin embargo, fue figura e ídolo de Central Córdoba de Rosario, donde jugó en cuatro períodos diferentes. Y si bien desarrolló gran parte de su campaña en el fútbol de ascenso, es considerado uno de los mejores de su época. MAC/GAM NA