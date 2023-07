Un fiscal de juicio pidió hoy que declaren culpable a un hombre sometido a un juicio por jurados como acusado de asesinar de 65 puñaladas a un remisero durante un intento de robo cometido en julio del 2021 en una casa de la localidad bonaerense de Punta Alta, y se espera que el veredicto se conozca en las próximas horas, informaron hoy fuentes policiales.

El pedido del titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Bahía Blanca, Jorge Vigo, recayó sobre Daniel Alexis Blanco (28), quien está imputado del "homicidio calificado criminis causa, o aquel que sucede para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, en este caso el robo" en perjuicio del remisero Diego Guerra (48).

Según las fuentes el debate se reanudó esta mañana con los últimos testimonios, tras lo cual, las partes expusieron sus alegatos finales.

Durante las audiencias declararon familiares de la víctima, compañeros de trabajo, personal policial a cargo de la investigación y los peritajes, y el médico forense que realizó la autopsia sobre el cuerpo de Guerra.

Al igual que en los alegatos de apertura, el fiscal Viego y el particular damnificado solicitaron al jurado popular que declare culpable al acusado por "homicidio calificado", delito que prevé la prisión perpetua.

El instructor judicial se dirigió a los jurados y remarcó que durante el juicio la defensa "ha pretendido hacer notar que hubo intencionalidad por parte de la policía" en contra de Guerra porque este es "morocho y de pelo corto" y que "hubo un direccionamiento".

Sin embargo, para el fiscal esto no fue así, sino que fue el imputado quien "comenzó el juicio mintiendo, negando que tenía un apodo", haciendo mención a la forma en que se refirieron algunos testigos que lo llamaban "Liso".

"Tenía plata que no podía tener, lo dijo su propia familia", indicó Viego y agregó: "Ese es un núcleo probatorio fuerte".

"Hay un hilo conductor. Esta persona no podía tener ese dinero", afirmó el fiscal, quien consideró que Blanco le robó a la víctima y "se asegura su impunidad matándolo".

Además, Viego señaló que si no se estudiaron otras hipótesis es porque "con Blanco la prueba era convincente y contundente", y concluyó: "Espero acompañen con un veredicto de culpabilidad".

A su turno, Lara Sinigaglia, la abogada del particular damnificado, coincidió con el pedido de la fiscalía y, de cara al jurado, dijo: "La familia sólo cuenta con ustedes. Los necesitamos a todos porque sin uno de ustedes Blanco se va caminando".

Por su parte, los abogados del acusado, Juan Sartori y Alvaro Coleffi, sostuvieron que "el problema no es la policía, es cómo se investigó esta causa".

Según Colefi, "la víctima quería comprar una luneta para el auto, una luneta es una autoparte que se compra en un desarmadero, eso no lo investigaron".

Además, el letrado criticó la metodología de los efectivos a la hora de recolectar testimonios: "No se puede tolerar que en un estado de derecho la policía tome al voleo las declaraciones".

"Lo que debería ser es que se busque al responsable del hecho y Blanco no es", afirmó el defensor.

Para Coleffi, "Blanco está detenido por un crimen que no cometió" y dijo que "esperan un veredicto de inocencia".

Tras los alegatos, el propio acusado pronunció sus últimas palabras y dijo: "Nunca me dirigí a la casa del señor Guerra. Yo no soy el autor del homicidio, no soy un homicida, no maté al señor Guerra".

Por último, el juez técnico Eduardo D`Ampaire, a cargo del Tribunal en lo Criminal (TOC) 2 de Bahía Blanca, leyó las instrucciones para que el jurado popular luego pase a deliberar y arribe en las próximas horas a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

El crimen por el cual está acusado Blanco, según consta en la causa, ocurrió el 7 de julio de 2021, en una vivienda ubicada en la calle Jesús María 1.505 de Punta Alta.

"Blanco, con la intención de sustraerle una suma de dinero, le habría causado al remisero la muerte a través de 65 heridas punzocortantes que le ocasionaron la muerte", detalló una fuente judicial.

El cuerpo del remisero fue hallado por uno de sus familiares en el interior de la vivienda luego de haberlo llamado varias veces y sin obtener respuestas.

"Según la autopsia la víctima presentaba 65 heridas punzocortantes distribuidas en región de tórax anterior y posterior, abdomen, región lumbar y miembro superior derecho e izquierdo, lo que le ocasionó la muerte por insuficiencia respiratoria por hemorragias internas múltiples", agregó el informante. (Télam)