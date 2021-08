Dos fiscales pidieron hoy que un jurado popular declare culpable al único acusado del femicidio de la adolescente Agustina Atencio, cometido en febrero de 2020 en la localidad rionegrina de Catriel, en el marco del primer debate de este tipo en esa circunscripción judicial, informaron fuentes judiciales.

Durante los alegatos realizados en esta jornada, los fiscales Martín Pezzetta y Santiago Márquez Gauna dieron por probado que Atencio (17) fue víctima de un femicidio por parte de Ezequiel Rebolledo (22).

Por este motivo, solicitaron al jurado popular que el joven sea declarado culpable, al igual que la querella, mientras que la defensa del imputado pidió su absolución, en el marco del juicio oral y público que se prolongó durante una semana, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro.

Finalizados los alegatos, el jurado popular, integrado por seis hombres y seis mujeres, se retiró para deliberar, para lo que cuentan con un plazo máximo de 48 horas, y una vez que tengan el veredicto informarán en la sala del Poder Judicial si consideran a Rebolledo culpable o inocente.

MIRÁ TAMBIÉN Un jurado popular juzgará a un jubilado que el año pasado mató a un ladrón en Quilmes

Según la acusación, el hecho ocurrió en la zona del camping “Los Rodríguez”, junto al río Colorado de la localidad de Catriel, en el norte de Río Negro, entre las 15.10 y las 17 del 29 de febrero del año pasado.

El joven, interesado en mantener relaciones sexuales con la víctima, la pasó a buscar para compartir bebidas alcohólicas en el balneario, aprovechándose de que la chica estaba alcoholizada.

En esas circunstancias, logró que la adolescente lo acompañara hacia otro sector más oculto, pero ante su negativa a mantener relaciones sexuales, Rebolledo la atacó por la fuerza generándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Luego, le propinó un golpe de puño en la cabeza a Atencio y la arrojó al río, donde murió ahogada minutos después, mientras que el acusado se retiró del lugar.

MIRÁ TAMBIÉN Secuestran casi media tonelada de marihuana que trasladaban escondida en un camión en Chaco

“Si Agustina no se hubiera encontrado esa tarde con el acusado hoy estaría con su mamá. Esto no fue un accidente, esto no fue un suicidio”, recalcó uno de los fiscales.

Por su parte, los representantes del MPF dieron cuenta de que Rebolledo había sido novio de la hermana de la víctima, quien durante el juicio declaró que había terminado la relación porque era violento con ella.

Asimismo, relataron que en la noche anterior al hecho el imputado había intentado seducir durante una fiesta a otra adolescente, a la que le ofreció vino en reiteradas oportunidades, y que en ese mismo lugar, ante un inconveniente determinado, tomó un arma de fuego y efectuó dos disparos.

Otra de las pruebas tenidas en cuenta por los fiscales fue la autopsia, cuyo resultado arrojó que las lesiones presentes en el cuerpo de Agustina fueron producidas cuando estaba con vida y que alguna de ellas eran compatibles con un ataque sexual.

A raíz de todos los elementos de prueba, la fiscalía calificó legalmente el hecho como femicidio y pidió que Rebolledo sea declarado culpable, al igual que la querella.

En tanto, los defensores del joven consideraron que no se pudo probar que la haya agredido previamente a la adolescente, por lo que se trató de un accidente o una autoagresión.

“Estamos absolutamente seguros de que no hubo un femicidio”, aseguraron y pidieron que Rebolledo sea declarado no culpable. (Télam)