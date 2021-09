Familiares, vecinos, amigos y diferentes organismos y organizaciones se manifestaron hoy en la ciudad entrerriana de Paraná en reclamo de Justicia por Eliana Ledesma, la joven de 25 años que murió luego de permanecer una semana internada en grave estado tras ser atacada a tiros y puñaladas por el novio de su tía.

"Somos el grito de las que no están y no nos vamos a callar", "seamos la voz de las que ya no están" y "marcho porque estoy viva y no se hasta cuando", fueron algunas de las pancartas que se registraron frente al Poder Judicial de Entre Ríos.

La movilización comenzó en la Plaza 1ero. de Mayo de la capital entrerriana, pasó por calles Corrientes y La Paz, y finalizó en el Palacio de Tribunales de Paraná.

También reclamaron para que se aplique "un presupuesto de emergencia en violencia de género", y por Carla Ledesma (36), tía de Eliana e integrante de la Policía de Entre Ríos, que también fue atacada por su novio.

El hecho ocurrió cerca de la 1 del pasado jueves 9 de septiembre en el domicilio de calle Ramírez y Basavilbaso, de San Benito, a unos 10 kilómetros de Paraná, y fue detenido Brian José López (26), que se encuentra con prisión preventiva.

"No nos callan más, no queremos llorar una compañera más y hoy gritamos todos y todas juntas", aseguró la ONG Libres de Violencia.

Eliana Ledesma falleció el jueves 17 pasado luego de ser intervenida quirúrgicamente en el hospital San Martín, de Paraná, al que ingresó con dos orificios de bala en la zona del abdomen, lo que le afectó varios órganos, y permanecía con asistencia respiratoria.

En tanto, la mujer policía permanece internada en terapia intensiva intubada y necesitó una reanimación al ingresar al hospital, ya que presenta lesiones en su cabeza por el roce de una bala, más de 10 heridas punzantes en el tórax y la zona abdominal, además de una fractura expuesta en uno de sus brazos.

Por otro lado, el detenido López está desde el sábado pasado con prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal 1 de Paraná, inicialmente acusado de dos homicidios en grado de tentativa, aunque ahora la causa se recaratulará, por el caso de la menor de las Ledesma, como homicidio calificado.

Según las primeras investigaciones, luego de una discusión López tomó el arma reglamentaria de su novia, que prestaba servicio en Paraná, y comenzó a efectuar varios disparos, según determinaron los pesquisas.

Siempre de acuerdo a la acusación, el hombre le disparó en la zona de la cabeza y el hombro a su pareja, y también tomó un arma blanca, con la que le aplicó mas de 10 puñaladas.

La sobrina de la mujer logró huir hacia una de las habitaciones para alertar a una de sus amigas, momento en que recibió dos disparos; y al escuchar los tiros, la madre de la joven, que vive en una casa lindante, intentó acercarse pero el joven también comenzó a dispararle, sin llegar a herirla.

El atacante escapó de la casa y fue a la de un amigo, quien le prestó ropa, tras lo cual se dirigió a su trabajo en la Cooperativa de Agua Potable de San Benito, donde comentó que quería entregarse, por lo que pidió un remis e intentó arribar a Tribunales de Paraná.

El subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, detalló a Télam que personal de Homicidios y Operaciones de la Policía comenzó un operativo de seguimiento y fue detenido cuando se bajó en los Tribunales.

El funcionario policial señaló que el acusado portaba un arma calibre 9 milímetros, dinero en efectivo y demás pertenencias. (Télam)