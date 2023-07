La fiscalía de Concarán pidió la imputación formal por homicidio agravado por el vínculo de Pablo Ashworth (48), el hijo del veterinario Jorge Eduardo Ashworth (70), hallado carbonizado en el interior de su camioneta en una zona rural del departamento de Chacabuco, provincia de San Luis, el pasado lunes, informaron hoy fuentes judiciales.

Entre las pruebas mencionadas ayer en la audiencia de imputación realizada ante el juez de Garantías Jorge Pinto, las fiscales de Instrucción Débora Antonella Roy Gitto y Lorena Ohanian mencionaron que el acusado tenía conflictos de vieja data con su padre y que incluso le confesó a su pareja que le había disparado.

No obstante, debido al estado de calcinamiento del cuerpo, los resultados de la autopsia aún no fueron informados por los forenses, con lo cual no está fehacientemente establecida la causa de muerte del veterinario, dijeron los voceros,

Tras la imputación fiscal contra el menor de los Ashworth por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", la defensa del acusado, a cargo de Daniel Flores, solicitó una prórroga de ocho días para exponer sus argumentos, que fue admitida por el juez, quien fijó la próxima audiencia para el 14 de julio.

La fiscal Roy Gitto dijo a Telam que la hipótesis que maneja la fiscalía "cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación" y aclaró que estos no serán adelantados hasta tanto se realice la audiencia prevista para el 14 de julio próximo a las 11.

Sobre la autopsia, la funcionaria judicial dijo que aún el médico forense "se encuentra trabajando en el cuerpo de la víctima".

Por su parte, para la defensa del acusado "la autoría del hecho no está probada" y la fiscalía "se basa en suposiciones" ya que aún ni siquiera se conocen las causas de la muerte de veterinario.

Mientras se aguarda la próxima audiencia, Ashworth permanecerá alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional III.

En caso de que en esa audiencia, el magistrado disponga tener por formulados los cargos efectuados por la Fiscalía, las representantes del Ministerio Público Fiscal estarán en condiciones de solicitar la prisión preventiva como medida de coerción, explicaron las fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el lunes último, cuando efectivos de la seccional 23 y los Bomberos Voluntarios acudieron a un establecimiento rural ubicado entre San Pablo y Tilisarao, a unos 140 kilómetros de la capital puntana, alertados por un incendio.

En el ingreso al campo que está cerca de una planta potabilizadora, los efectivos encontraron una camioneta en llamas y, tras sofocar el fuego, hallaron en su interior un cuerpo completamente calcinado, detallaron las fuentes.

De acuerdo a lo informado por voceros de Relaciones Policiales, a pocos metros de la camioneta incendiada estaba estacionada una pick up Renault Oroc, conducida por Ashworth hijo, quien quedó demorado.

De la pesquisa surgió que el hombre hallado muerto en la camioneta era el veterinario, con quien su hijo dijo no tener relación ni hablar con él.

Al requisarlo, los efectivos encontraron en el auto un arma de fuego y en su poder un cargador con dos cartuchos calibre 22, un encendedor y dinero.

En el lugar del hallazgo trabajaron efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes, y el médico forense.

Eduardo Ashworth era médico veterinario, se había jubilado como jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Concarán y fue docente en la Escuela Técnica N° 51 de la localidad de Naschel.

En el último tiempo, estaba matriculado como Mediador de la Justicia provincial y ejercía en la zona del Valle del Concara.

