Una fiscal solicitó hoy en un juicio por jurados que se condene a un hombre, acusado de haber asesinado a puñaladas a su expareja Fabiana Suita, en octubre del 2018 en su casa de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, y en su alegato de apertura consideró que el acusado actuó de manera premeditada y "sabía lo que hacía antes, durante y después" de cometer el crimen.

En tanto, la defensa de Carlos Javier San Román, quien hoy comenzó a ser juzgado por el "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género" en perjuicio de su exmujer Suita, planteó que discutirá la inimputabilidad del acusado por considerar que su defendido presenta una "debilidad mental".

El debate comenzó alrededor de las 13 de hoy en el quinto piso del Palacio de Tribunales del Departamento Judicial Bahía Blanca, donde un jurado popular definirá si San Román es hallado culpable por el crimen de su expareja.

En el inicio del alegato de apertura, la fiscal Natalia Ramos señaló que la decisión que tome el jurado, no solo va a afectar a la vida del acusado, sino también "va a modificar la vida de los familiares de la víctima".

"Hace cinco años están esperando para que se desarrolle este debate" remarcó la fiscal, mirando de frente a los 12 jurados populares.

El juicio se había suspendido en dos oportunidades, el pasado 2 de noviembre del 2022 y el 21 de marzo último, debido a que se presentaron dificultades en la convocatoria de jurados en Tres Arroyos y, ante esa situación, el Juzgado de Garantías 1 de dicha jurisdicción resolvió llevarlo a cabo en Bahía Blanca.

Durante el desarrollo del alegato, la fiscal Ramos narró los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2018, día en que fue asesinada Fabiana Suita, en el interior de una vivienda ubicada en calle Magallanes al 1000 de la localidad bonaerense de Tres Arroyos.

Seguidamente, la fiscal indicó que San Román, quien llegó al juicio en calidad de detenido, fue responsable de causar la muerte de Suita y, además, sostuvo que lo hizo de manera premeditada, dado que durante el crimen "no hubo gritos y no hubo discusión" y resaltó: "No hubo pelea y le dio dos puñaladas".

"Estaba esperando el momento”, afirmó Ramos respecto a San Román, de quien dijo que “sabía lo que hacía, antes, durante y después" de cometer el femicidio, por lo que adelantó que pedirá su culpabilidad.

En contraposición a la fiscalía, la abogada defensora Laura Pereyra señaló que no negará la autoría del hecho, pero que plantearán discutir si la persona es imputable o no, dado que su defendido presenta una debilidad mental que hace que actúe de manera impulsiva.

Para Pereyra, San Román actuó tras un impulso emotivo, ante el cual “no pudo dirigir sus acciones”.

Según la abogada defensora, basada en una pericia interdisciplinar realizada en el marco de la causa, San Román tiene una patología de base: “Nació con una debilidad mental leve a moderada”.

Por esta razón, la letrada solicitó que el caso sea analizado bajo un ordenamiento jurídico diferente y se le aplique una medida de seguridad, y no la condena esperada por la fiscalía.

Luego de la presentación de los alegatos de la fiscalía y de la defensa del acusado, el debate continuó con la escucha de los testimonios de los familiares de la víctima, quienes narraron lo sucedido el día del crimen, tras lo cual, el juez dispuso se realice un cuarto intermedio.

El juicio, a cargo del juez técnico Christian Yesari, presidente del Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de la mencionada jurisdicción, continuará mañana, alrededor de las 9, tras lo cual, se conocerá el veredicto del jurado popular. (Télam)