Un padre y sus hijas de 23 y 24 años fueron condenados a prisión perpetua, por matar a un hombre que en febrero de 2021 fue hallado atado y con una bolsa plástica en la cabeza, tras permanecer 11 días desaparecido en la ciudad de San Luis, informaron hoy fuentes judiciales.

La condena fue dictada por la Cámara Penal N° 2 Residual de la ciudad de San Luis, que impuso prisión perpetua a Gustavo Ariel Oviedo (51 años) y sus hijas Brisa (23) y Valentina (24), a quienes declaró culpables del delito de homicidio doblemente agravado por ser criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Carlos Vallejos (58).

La víctima fue encontrada muerta el 28 de febrero de 2021 a pocos metros de la ruta Pescadores, con sus manos y pies atados y una bolsa de plástico en la cabeza.

Su familia había denunciado su desaparición 11 días antes, aunque em el marco de la investigación se pudo determinar que el crimen fue cometido la medianoche del 13 de febrero.

En la última audiencia del debate, Oviedo padre confesó el hecho e intentó despegar a sus hijas.

Según el ahora condenado, él quería quedarse con la camioneta Fiat Fiorino de Vallejos para luego revenderla, por lo que lo emborrachó y le dio pastillas para dormir, aunque se le "fue de las manos".

"Se me fue de las manos, yo solo quería robarle la camioneta, por eso lo empastillé y lo emborraché, pero no tenía intenciones de matarlo", declaro Oviedo, quien tras ello aclaró que sus hijas "no sabían" nada acerca de sus planes y "no tuvieron nada que ver".

Si bien el cehículo de Vallejos fue encontrado estacionado sobre calle Don Bosco al 1800, su cuerpo no estaba en el lugar y recién días después, el 28 de febrero, un baqueano encontró un cadáver en las inmediaciones de ruta Pescadores, a unos 800 metros de la rotonda de la Punta, a la altura del poste de alta tensión, en San Luis.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Oviedo y sus hijas fueron a la casa de Vallejos, en el Barrio 1° de Mayo, ingresaron y permanecieron un tiempo mientras tomaban cerveza.

Luego salieron junto a la víctima en su camioneta Fiat Fiorino y, tras comprar bebidas en una despensa, continuaron circulando por un tiempo en el vehículo.

Oviedo padre dijo ante los jueces que fueron hasta Cruz de Piedra, que bebieron cerveza y que él picó pastillas para dormir y las agregó a la bebida de Vallejos.

Tras ello, aseguró, dejó a su hija Valentina en su casa y luego siguió con Brisa y la víctima, hasta que advirtió que no se despertaba.

Siempre según su declaració, sintió miedo y tomó la decisión de dejar el cuerpo a las afueras de la ciudad: "Lo até con cintas que encontré debajo de la camioneta y le puse una bolsa en la cabeza", contó.

El tribunal, integrado por Hugo Guillermo Saa Petrino, Adriana Lucero Alfonso y Julio Fernando de Viana, consideró al momento de dictar sentencia que concurrieron circunstancias agravantes de tiempo, modo y lugar, mientras que considreó como atenuante la falta de antecedentes condenatorios de los tres acusados.

En los alegatos, el fiscal de Juicio Fernando Rodríguez pidió que los tres sean condenados a prisión perpetua por homicidio criminis causa agravado por alevosía.

Los acusadores dieron por probado que entre las 20 del 12 de febrero de 2021 y las 3 del 13, los Oviedo, asesinaron Vallejos.

Por su parte, los defensores de Brisa y Valentina Oviedo, Delfín y Ramón Chávez, solicitaron en sus alegatos la absolución de ambas acusadas y que el tribunal resolviera con perspectiva de género.

"Aquí hubo coacción, sometimiento y humillación por parte de un padre violento, atento a la pobreza probatoria respecto a nuestras clientas" afirmaron, y aseguraron que no se comprobó la "hora de la muerte tampoco y las chicas no sabían del plan del padre".

Por su parte, el defensor oficial de Oviedo padre, Esteban Sala, dijo que no se pudo probar el concurso premeditado, que las hijas de su defendido desconocían las intenciones del padre y que se debía juzgar el hecho como homicidio en ocasión de robo. (Télam)