Un hombre de 42 años fue condenado a prisión perpetua en el marco de un juicio abreviado por el asesinato de 27 puñaladas de su pareja en la localidad chaqueña de Juan José Castelli en noviembre del 2021, femicidio que el día del hecho le confesó por WhatsApp a un amigo y a la policía al entregarse en la comisaría, informaron hoy fuentes judiciales.

La pena máxima recayó sobre Ignacio Rubén Aguirre (42), quien fue hallado culpable del delito de "homicidio calificado por el vínculo y por femicidio" en perjuicio de Sandra Fleita (34), quien era su pareja.

La sentencia fue dictada por la sala unipersonal de la Cámara Multifueros de Juan José Castelli, a cargo de la jueza Gladis Regosky, luego de un juicio abreviado en el que el ahora condenado reconoció su responsabilidad en el hecho.

Según voceros del Ministerio Público chaqueño, en los fundamentos de la sentencia, Regosky explicó que el juicio abreviado pudo ser admitido en este caso porque "se encuentra acreditado el hecho, el imputado ha prestado su consentimiento expresamente, asistido por su abogado defensor, munido de todas las garantías que hacen a su derecho de defensa, acordando la calificación legal y la pena a cumplir, no existiendo procesalmente impedimento alguno".

Además, la jueza señaló que escuchó "la opinión de los damnificados, quienes en sede de Fiscalía de Cámara, prestaron conformidad".

Por último, la camarista remarcó: "Este modelo de procedimiento tiene una función interesante dentro de lo que podemos llamar políticas en la administración de justicia y se orienta en criterios puramente económicos, tales como aprovechamiento de los recursos, tanto económicos como humanos, descongestionamiento de los tribunales, reducir la inflación en el volumen de los procedimientos orales".

El hecho se registró durante la madrugada del 10 de noviembre del 2021 en una finca situada en el barrio San Roque de la mencionada localidad del departamento Güemes, a unos 265 kilómetros de Resistencia, en el noroeste de Chaco.

Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando el ahora condenado, Aguirre, ingresó a la guardia de prevención de la comisaría 2da. de Juan José Castelli.

Allí, el acusado indicó que quería entregarse debido a que minutos antes había discutido con su expareja, Fleita, y que la había matado con un cuchillo.

Los investigadores lograron establecer que, antes de dirigirse a la seccional local, Aguirre le había enviado un audio de WhatsApp a un amigo "de toda la vida" al que le confesó todo lo que había hecho y le dijo que no lo iba "a volver a ver por diez u once años"

"Miguel te voy a comentar a vos nomás, viejo, somos amigos de toda la vida. No me vas a ver por diez u once años, la cagué matando a la Sandra", le dijo tras el crimen en el audio que se viralizó en las redes sociales, en el que agregó: "Me voy presentando a la comisaría, le metí como más de veinte puñaladas".

Según las fuentes, tras su confesión, personal policial se dirigió a la dirección señalada y vio que la puerta de la casa estaba abierta.

La víctima fue encontrada en el piso de uno de los ambientes con visibles heridas de arma blanca en su cuerpo, por lo que llamaron a una ambulancia y los enfermeros del hospital Bicentenario constataron su deceso.

Las pericias fueron realizadas por el gabinete científico, en el que se secuestró el cuchillo utilizado en el hecho, mientras que se comprobó que la víctima sufrió 27 puñaladas por parte de su agresor. (Télam)