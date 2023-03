El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que la "desproporción" presupuestaria en materia de seguridad entre la ciudad de Buenos Aires y su provincia es "grosera" y agregó: "Acá nos arreglamos con lo que tenemos". "La desproporción es grosera. En los cuarenta años de democracia, esta es una de las falencias más grandes el poco federalismo de esta asimetría dolorosa. Nuestra gente, a veces, no tiene luz y es el que paga esa cifra irrisoria de los porteños", argumentó Perotti en declaraciones radiales. Para el mandatario provincial, los rosarinos pagan impuestos y contribuyen "a pagar" también la "seguridad de los porteños" y continuó: "Acá nos arreglamos con lo que tenemos y sin dudas, por eso el reclamo, de mayores recursos y presencia federales en todos los términos". Tras la escalada de violencia narco, el presidente Alberto Fernández anunció que aumentará el número de efectivos de las Fuerzas Federales territorio santafesino hasta completar los 1400 agentes disponibles en Rosario. Además, informó que el Ejército Argentino, a través de su compañía de ingenieros, participarán en la urbanización de los barrios de la ciudad. "No me tiembla el pulso", expresó el mandatario a través de un video grabado desde la quinta de Olivos. El jefe de Estado relevó que dialogó Perotti y el intendente Pablo Javkin sobre las medidas, luego de semanas de fuego cruzado por la falta de respuesta de la Casa Rosada ante el crecimiento de la inseguridad. GD/MG/AMR NA