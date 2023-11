Una pelea entre alumnos de dos escuelas de la Capital Federal podría haber terminado de forma trágica luego de que se dio a conocer que al menos uno de los jóvenes portaba un cuchillo. Todo ocurrió en la tarde del martes, cuando estudiantes de la Escuela Técnica Otto Krause, del barrio de Monserrat, y el colegio Manuel Belgrano, de Once, se citaron en la plaza ubicada en Paseo Colón y Avenida Belgrano. Fue en ese escenario donde un tumulto de jóvenes comenzaron a pegarse y uno de ellos saca de entre sus ropas un cuchillo con mango blanco. Una joven registró el momento y fue al colegio para dar aviso a la directora y que las autoridades escolares estén al tanto de que existía una pelea entre bandas. "No se quisieron hacer cargo de dar aviso a sus padres, entre la policía y los directivos no se logró nada", expresaron testigos del hecho. MC/KDV NA