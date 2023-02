Un hombre que dijo ser representante de la Línea C de los Metrodelegados aseguró este mediodía que el hecho ocurrido hoy en la Estación Retiro de Subtes, donde una mujer policía resultó gravemente herida a balazos, "no fue un episodio aislado" y que "desde hace tiempo se solicitó a las autoridades mayores medidas de seguridad".

"No es un hecho aislado, pedimos más seguridad, episodios de violencia suceden siempre, no en este grado, pero por eso siempre reclamamos mayores medidas de seguridad", dijo el hombre en declaraciones a la prensa a la salida de las escalinatas de la Línea C de subtes.

El hombre relató, en base a lo que le contaron los compañeros, que todo se originó cuando un hombre "había pedido ayuda porque aparentemente estaba lastimado" y mientras era asistido por personal de Subtes, "vio a la mujer policía y se puso nervioso, por lo que se trabó en lucha con ella".

"Ocurrió en la línea de molinetes, le sacó el arma a la mujer policía y efectuó cuatro disparos, dos de ellos impactaron en la mujer policía. Tenemos un compañero que recibió una herida en la zona derecha, por lo que fue derivado al Hospital Fernández", dijo. (Télam)