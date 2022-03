Dos delincuentes atacaron a una mujer con sus dos hijos cuando los pasaba a buscar luego de una clase particular y le robaron el auto en el partido bonaerense de Quilmes, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió el miércoles, minutos antes de las 19, en la calle Ayola entre Blas Parera y Madres de Plaza de Mayo, cuando la mujer se había bajaba de su auto Volkswagen Suran para buscar a los niños, pero desde otro vehículo de color rojo se bajaron los delincuentes armados y le robaron las pertenencias.

La mujer gritó y forcejeó, pero finalmente les entregó las llaves del vehículo y su bolso, aunque le pidió a unos de los ladrones que le entregue los documentos de ella y su hija,

El asaltante le apuntó al pecho al grito "correte o te quemo" y la mujer fue directamente hacía la vereda donde se abrazó con la hija, algo que se observa en un video de una cámara de seguridad que registró parte de la secuncia del robo y que está incorporado a la causa.

Los delincuentes escaparon en los dos autos, mientras que la mujer y sus hijos fueron ayudados por vecinos que alertaron a la policía.

Marilyn, la víctima del robo, contó hoy a Telefé Noticias que "fue difícil" contener a su hija porque ella también "estaba en shock".

"Los vecinos salieron enseguida a socorrerme pero nadie pudo hacer nada. Todo era un caos por un auto. Mi hijo se golpeó contra las rejas por la impotencia, es adolescente. Mi hija ahora está mejor pero a la noche no pudo dormir, no quería estar sola", sostuvo la mujer.

"Yo vi el auto rojo, me dio lugar a pasar y a estacionar, después me atacaron. Ellos venían buscando a quien robar y me engancharon a mí. No me llamó la atención nada porque era simplemente un auto rojo que me dejó pasar", recordó Marilyn.

"A mí no me daban los brazos para abrazar a mis hijos y protegerlos porque pensaba que si a este chico se le corta un cable y me dispara, prefiero que me dispare a mi y no a ellos. Por inercia me quedé como escudo de mis hijos, es una reacción innata", concluyó la víctima.

Los informantes indicaron que el vehículo Suran hasta esta mañana no había aparecido y era intensamente buscado, mientras que la causa se encuentra a cargo de la fiscalía en turno del departamento judicial de Quilmes.

(Télam)