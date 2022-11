La pareja de Eliana Pacheco, la joven de 24 años asesinada días atrás en la localidad de Olmos, La Plata, volvió a escribir un mensaje en las redes sociales desde la cárcel en donde se encuentra detenido, mientras el curso de la investigación avanza sin detenidos y se sigue buscando el celular de la víctima, clave para determinar sus últimos movimientos.

"No dejo de pensarte ni un segundo, te amo más que a mi propia vida, te prometo que vamos hacer justicia no vamos a parar hasta saber la verdad, te lo juro por mi vida, que se va hacer justicia", escribió Maximiliano Videla, desde la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, en donde se encuentra detenido por un robo con arma.

El mensaje es el primero que difunde desde que se encontró a Pacheco el viernes pasado en un zanjón en la periferia de la ciudad bonaerense de La Plata.

Entre las hipótesis del crimen, los investigadores no descartan la de una venganza contra Videla, ya que dentro del penal quedó implicado en el homicidio de otro interno durante una pelea.

"Te extraño a cada segundo vida, no paro de pensarte amor tenía ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas de que no son que nunca nos importó, por que éramos el uno para el otro, hoy te extraño cada vez más, ni un segundo dejo de ver tu sonrisa, se me caen las lagrimas del dolor que siento, no sé como seguir", sostuvo Videla en el texto que escribió esta madrugada.

Horas después, volvió a escribir para agradecer los que ayudaron en la búsqueda de la joven: "Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo, información que nos dieron, números de teléfonos, a todos los que realmente ayudaron de corazón y no juzgó. Uno no elije de quién se enamora, si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado, en vez de hablar de la gente peleen para que dejen de pasar estas cosas que para los hijos (y la) familia es doloroso".

La fiscal que investiga el crimen de Eliana confirmó que se sigue buscando el celular de la víctima, y que comenzó a tomar más declaraciones a familiares.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de La Plata, Virginia Bravo, explicó ayer que siguen intentando encontrar el celular de la víctima, que podría ser un elemento de suma importancia en la pesquisa y que se están ampliando las declaraciones testimoniales de familiares y el entorno.

"Estamos trabajando para agotar todos los elementos recabados hasta el momento, analizando cámaras de seguridad y la recopilación de la información de los teléfonos vinculados a la investigación, y reforzamos las tareas de campo", acotó.

Consultada sobre imágenes de las cámaras de seguridad, indicó que buscan dar con equipos orientados a la seguridad o vigilancia en la zona donde se ubicó a la joven y su posible trayecto hacia el lugar donde fue hallada.

En cuanto a la investigación de los teléfonos vinculados a Eliana, se incluye el llamado que recibió la familia, donde una mujer que se identificó como Yamila afirmó que la joven que era buscada desde el domingo en La Plata estaba "viva", que no la busquen más y que estaba "de caravana".

El cuerpo de Eliana, madre de dos niños, fue encontrado el viernes en una zona que efectivos de la Policía bonaerense con la colaboración de canes adiestrados habían rastrillado el jueves y donde habían encontrado su documento de identidad.

La autopsia demandó un trabajo de varias horas por parte de los médicos forenses y concluyó que la joven murió asfixiada. (Télam)