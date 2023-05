La querella que representa a los padres de Emmily Rodrigues, la modelo brasileña que hace un mes y medio murió al caer del sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, aseguró hoy que los chats en los que el imputado Francisco Sáenz Valiente ofrece tuci, cocaína y marihuana acreditan el delito de la facilitación de drogas, mientras que su defensor insistió en que lo que compró era para su ingesta personal y que no organizó ninguna fiesta para el consumo con otras personas.

Al arribar al edificio de la calle Libertad 1542 donde el 30 de marzo pasado murió Emmily y donde hoy los jueces de la Cámara del Crimen organizaron una inspección ocular, el abogado Ignacio Trimarco, que representa a la familia de la víctima, se refirió a los mensajes recuperados del celular del Sáenz Valiente (52) revelados ayer por Télam y en los que esa madrugada le avisaba a dos testigos que tenía “tuci, coca y faso”.

“Esas comunicaciones sin lugar a duda echan por tierra el relato que hace el imputado que por supuesto no está bajo juramento de decir verdad y es su estrategia de defensa para mejorar su situación procesal”, dijo Trimarco.

“Creo que sin lugar a dudas acreditan por lo menos en principio una de las calificaciones legales que es la del suministro gratuito de estupefacientes y, por su puesto, hay que todavía investigar cómo fue el desenlace fatal muerte”, agregó el letrado.

MIRÁ TAMBIÉN Lo esperan en el jardín, lo meten a los golpes a su casa para robarle y lo dejan maniatado

En cambio, Rafael Cúneo Libarona, defensor particular del empresario del agro y minero que estuvo 20 días preso por el caso y que fue liberado por “falta de mérito”, opinó que los mensajes no lo comprometen.

“Ese chat con una de las testigos no hace a la organización de un evento para consumir drogas”, señaló el abogado y comentó que es “con la primera testigo que no forma parte del segundo grupo de chicas que vino con Emmily porque no se conocían entre sí”.

Cúneo Libarona volvió a negar que su cliente haya comprado las drogas para todos los que fueron a su departamento y al respecto dijo: “Sáenz Valiente tenía las drogas para su consumo personal y era muy poca cantidad. Por eso al momento de hacerse un análisis del departamento ya no había más droga porque lo que había era muy poco”.

“Lo que sí no sabemos y es fundamental, es si Emmily había consumido antes de concurrir al domicilio de Sáenz Valiente. Y nos podríamos preguntar por qué a Emmily solo le agarró un brote psicótico y no a los demás que también consumieron las mismas drogas”, agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Hubo una deliberada intención de matar, dijo una de las querellantes

Sobre la inspección ocular que se realizaba desde las 10 de esta mañana, con la participación de los jueces de la Sala 6ta. de la Cámara que definirán el futuro de la causa, Trimarco dijo tiene una “buena expectativa”.

“Destacamos el trabajo de la Cámara en hacerse presente en el lugar del hecho porque entendemos que es una circunstancia muy importante que va a ayudar a echar luz sobre los hechos, los lugares, las distancias y verificar si la declaración del imputado se condice con la realidad de los hechos”, comentó el abogado querellante.

Para Cúneo Libarona, la inspección ayudará para “determinar cuáles son las distancias, dónde están las ventanas ubicadas, su altura” y para que los jueces vean dónde Sáenz Valiente “tacleó” a la víctima cuando, según su relato, intentó impedir que se arroje por la ventana y “cómo fue el primer brote psicótico”. (Télam)