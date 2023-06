La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que fue vista por última vez el 2 de junio por su familia en Chaco, aseguró esta tarde que a su hija “no la iban a hacer callar” en caso de ver “algo grave”, como “un crimen”, y que ese puede haber sido el motivo por el que la asesinaron.

“Tal vez por amor se callaría muchas cosas pero un crimen, ver lastimar una persona, una violación, una cosa así, no se callaría”, dijo esta tarde Gloria Romero al canal de noticias LN+.

La mujer señaló que su hija “estaba muy enamorada de él (César Sena) y lo apoyaba en todo y quería sacarlo de ahí (su entorno familiar), mi hija estaba obsesionado con sacarlo de ahí, ella quería que él estudie, que se independice de Marcela”.

“Mi hija no creo que si hubiera visto algo grave se calle, yo no creo que a mi hija la iban a hacer callar si ella vio algo grave, por ejemplo que maten a una persona, mi hija era una persona que no podía ver un animal malherido”, expresó Gloria al sostener que ese pudo ser el motivo por el cual fue asesinada, ya que debían “eliminarla”.

(Télam)