La fiscal que interviene en el juicio por el femicidio de María Luján Alva, la docente hallada muerta en 2019 en su casa de Villa Elvira, La Plata, hecho por el que es juzgada su pareja, hizo en pleno juicio por jurados una representación de la situación, al colocarse una soga alrededor del cuello y simular ser la víctima, con el fin de desacreditar la estrategia de la defensa del acusado que sostiene que la mujer se ahorcó.

Frente a los integrantes del jurado popular, del juez técnico del Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata y del resto de las partes presentes en la sala, la fiscal Victoria Huergo se aproximó a una silla clocada debajo de una estructura de madera con una horca que había montado la defensa del acusado y colocó su cabeza para representar la escena en la que fue hallada la víctima.

La actuación de Huego se produjo mientras hablaba un perito convocado para referirse a las lesiones detectadas en el cuerpo de la docente y a las evidencias detectadas en la escena del hecho, con las que la fiscalía no estaba de acuerdo.

A pesar de ser advertida de que "por una cuestión de seguridad" no debía ponerse la soga en el cuello y sentarse en la silla que había debajo de la horca, la representante del Ministerio Público continuó: "Perdón, estoy sentada y no se me corta la respiración, y no tengo ningún problema para hablar y no me estoy quedando con hipoxia".

Y, sin abandonar en ningún momento la representación, realizó una serie de apreciaciones sobre el nudo y las lesiones detectadas en el cuerpo de Alva con el objeto de desacreditar la hipótesis planteada por la defensa del acusado Luis Alberto Villa Báez (44), que intenta demostrar su inocencia con el argumento de que la mujer se suicidó.

"Si pueden ver perfectamente, estoy hablando desde la silla sin ningún problema, no me falta el aire, no tengo ningún inconveniente, ninguna impresión y si quieren me quedo todo el resto del juicio acá para que vean que no hay ninguna dificultad", prosiguió, tras lo cual advirtió que se sacaría la cuerda del alrededor del cuello para mostrar que el nudo no iba a quedar igual al hallado en la escena del hecho.

"Me voy a desajustar el nudo, voy a pasar la cabeza como le pasaron la cabeza supuestamente a Luján, a ver qué pasa con el nudo...esto pasa con el nudo: que no se parece nada al nudo del lugar del hecho", continuó.

Finalmente, la fiscal concluyó con la representación para dejar continuar al perito que había comenzado a exponer.

En diálogo con Télam, Huergo explicó que la escena que protagonizó surgió cuando el licenciado en criminalística citado como testigo "quiso recrear algo inexacto".

"Por eso hice lo que hice", agregó la funcionaria al fundamentar la recreación para sostener los cargos contra Villa Báez por "homicidio agravado por el vínculo perpetrado por un hombre y mediando violencia de género"

"Lamentablemente no quedó registrada la parte en la que me estrangulé y quedó expuesto claramente que la escena del crimen había sido simulada, porque ese nudo, si yo me estrangulaba, lo sacaba y lo pasaba por la viga, quedaba tal cual como fue encontrado por los forenses", agregó.

El juicio por el femicidio de Alva (40) continuó con los alegatos de las partes y el veredicto del juzgado popular para declarar a Villa Báez culpable o inocente se iba a conocer esta misma tarde.

El hecho sucedió el 4 de febrero de 2019 en una vivienda de la calle 79, entre 8 y 9, del barrio de Villa Elvira, donde fue hallado el cuerpo de la docente, quien vivía allí con su pareja.

El hombre declaró inicialmente ante los pesquisas que la encontró ahorcada y que intentó reanimarla mediante maniobras de RCP, aunque con el correr de la pesquisa los peritos revelaron que la escena había sido alterada y que la mujer había sido asesinada. (Télam)