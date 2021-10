El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó hoy que la policía detuvo a tres sospechosos de haber participado en el crimen de Lucas Cancino, el estudiante de 17 años asesinado de una puñalada en el pecho cuando salía de su vivienda de la localidad bonaerense de Ezpeleta, y aseguró que los delincuentes tuvieron "intencionalidad de matar", ya que la víctima no presentó resistencia.

"Por lo que he hablado con un testigo, ni siquiera hubo una resistencia, fue casi como una intencionalidad de matar. Matar por matar", sostuvo el funcionario provincial durante una rueda de prensa realizada esta tarde en la comisaría 1ra. de Quilmes, donde añadió: "Soy padre y se me pone la piel de gallina de solo pensar en los padres de Lucas de la manera que han perdido un hijo, no hay ninguna explicación, ni justificación, ni nada que pueda reparar el daño".

Berni informó que la policía detuvo "a los presuntos autores materiales" de haber participado en el asesinato de Lucas y que fueron "identificados por testigos y por filmaciones".

"(Son) personas con antecedentes que ya estuvieron presas. Uno de ellos, el 26 de mayo fue preso por el delito de robar una bicicleta. Mirando los libros de guardia de detenidos, uno de ellos entró detenido el 24 de julio a las 20.12 por 'robo calificado por el uso de armas' ¿saben cuándo salió en libertad? en menos de cuatro días", se quejó.

El ministro explicó que "más allá de la responsabilidad" que tienen como funcionarios y de lo que hacen por "mejorar" a la fuerza provincial que, según dijo, tiene "un déficit numerario de policías y de recursos materiales", por lo cual la están "equipando" y que la seguridad es "una cuestión multidisciplinaria, de un abordaje muy grande", debería haber una discusión sobre "como una persona que fue presa y detenida por robo de armas en cuatro días salió en libertad".

Berni agregó que primero se "empieza robando algo menor, un celular, una bicicleta y a veces se termina con una muerte desgraciada, totalmente injustificada".

"Entonces me parece que en la Argentina alguna vez tenemos que discutir qué hacemos con estas personas. El que sale con un arma a la calle sale dispuesto a matar entonces no puede ser que el que salga dispuesto a matar esté cuatro días detenido en la comisaría y salga como si nada hubiera pasado", insistió.

Por último, el ministro expresó que "la seguridad es un problema cultural, de educación, de contención social, es un problema que tiene que ver con la resocialización de los detenidos, la gran mayoría de los delitos es por gente que reincide".

"Esto es la crónica de una muerte anunciada, hasta que en estas cosas no tengamos una definición muy clara, estaremos siempre estancados en el mismo lugar", concluyó.

El crimen de Cancino ocurrió esta mañana cerca de las 7.50 cuando salía de su casa ubicada de la calle Combate Naval de Quilmes, entre Lugones y Ascasubi, de ese distrito de la zona sur del conurbano.

El adolescente se disponía a salir rumbo a la escuela cuando fue atacado por un hombre que le aplicó una puñalada con el presunto fin de robarle sus pertenencias, entre ellas la bicicleta, y falleció a raíz de las lesiones sufridas. (Télam)