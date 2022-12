El padre del taxista asesinado a puñaladas por Roberto Carmona, el preso que intentó fugarse ayer durante el partido del seleccionado argentino en la capital cordobesa mientras estaba visitando a su pareja, catalogó al asesino como “una sabandija” por matar a su hijo, mientras huía de los agentes penitenciarios, y apuntó contra el juez que le permitió hacer salidas transitorias.

“Yo quiero saber quién es el juez que le dejó hacer esas salidas. Tengo más de 70 años. No pueden autorizar a ese tipo con ese currículum que esté en las calles. Con solo 4 tipos que lo cuidan y se van a un barrio de alto riesgo y encima se les escapa”, manifestó en diálogo con el canal El Doce Raúl Bocalón, padre de Jesús Gabriel (46), quien fue asesinado de tres puñaladas por el recluso cuando intentaba escapar de los agentes penitenciarios que lo custodiaban.

Al respecto, Raúl recordó los últimos instantes en los que vio a su hijo y el momento en el que se enteró de lo sucedido.

“De repente vi que no estaba viendo el partido y el auto no estaba. Ahí me enteré que salió a trabajar mientras jugaba Argentina. Él quería hacerse unos mangos más. Un rato después me llamó un sobrino que el auto estaba chocado y así me enteré que lo habían matado”, señaló el hombre.

En ese sentido, el padre de la víctima dijo angustiado al medio local que no encontraba explicaciones a lo ocurrido.

“Con solo 4 tipos que lo cuidan y se van a un barrio de alto riesgo y se les escapan. Y ahora no va a pasar nada. Se les escapó un tipo así. La policía diciendo que no sabía que estaba en Córdoba. Esto no tiene sentido”, lamentó. (Télam)