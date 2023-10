El padre de Gabriel Mandagaray, el oficial que murió ahogado en 2021 durante el curso de ingreso a un cuerpo especial de la Policía de Río Negro, afirmó hoy, al declarar en el inicio de un segundo juicio por el caso, que "nadie controló" lo que sucedía en ese curso y que para los encargados del mismo su hijo "pasó a ser un número".

En este nuevo debate están acusados los exfuncionarios de dicha fuerza, Carlos Grasso y Oscar Szymansky, quienes estaban al frente del Departamento Académico y el Departamento de Perfeccionamiento y Capacitación, y ahora afrontan cargos por "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

Mientras que en el primer juicio se dictaron cuatro condenas con penas de hasta de hasta 4 años y 10 meses de prisión efectiva.

Este segundo debate es presidido por el juez Marcelo Chironi de Viedma y durante el mismo se buscará determinar si Grasso y Szymansky no cumplieron con su deber de supervisar la realización del curso, que estaba originalmente programado para llevarse a cabo en una zona cercana a esa ciudad, pero que finalmente se desarrolló en Bahía Creek.

En el proceso intervienen los defensores Juan Vincenty y Aldo Bustamente, mientras que la acusación está a cargo del fiscal Guillermo Ortíz y la querella de Damián Torres.

Uno de los primeros testigos fue el padre de la víctima, Antonio Mandagaray, quien recordó que cuando él llegó al lugar del hecho "decían que se había perdido el número 30" y ni siquiera le decían "quién era".

"Mi hijo pasó a ser un número, todo el mundo disparaba y yo esperaba ver a alguien de Capacitación que me dijera que había pasado, no había nadie, ni durante la búsqueda del cuerpo de mi hijo ni cuando apareció, nunca hubo nadie", indicó.

Y agregó: "Mi hijo tenía 25 años y nadie controló ¿Saben por qué no controlaron? Porque el área de Capacitación y Perfeccionamiento era para mandar a los vagos, a los que ya les faltaban dos o tres meses para retirarse".

Para el padre de la víctima, fue la "irresponsabilidad", la "vagancia" y la "inoperancia" de los acusados la que se llevó a su hijo "a otro mundo".

Sobre la falta de control en el curso, el testigo dijo que "en el programa no estaba nada estipulado con agua, pero nadie los controló" y añadió que tras el hecho "los de Capacitación y los instructores se escondieron".

Por su parte, el fiscal Ortiz dijo que, a los acusados, se les atribuye "haber sido quienes, en fecha no precisada con exactitud, pero ubicable entre el 12 y el 15 de abril de 2021 no controlaron y/o no ordenaron controlar la realización del curso de formación, que había sido aprobado por Resolución 2748, el 8 de abril de 2021".

"La ausencia de control por sí o por dependientes posibilitó que se modificara el lugar de realización de dicho curso, trasladándose del predio ubicado en la Ruta 1, en el kilómetro 15 aproximadamente, conforme a la Resolución 2748 al balneario Bahía Creek", detalló.

Ortiz aseguró que, "se permitió que se llevaran a cabo prácticas contrarias a la dignidad humana de los cursantes, con un excesivo desgaste físico que generó en los cursantes, heridas en pies y manos, como además orinaron a un cursante, les hicieron colocar máscaras con excremento animal en el rostro, y les hicieron ingresar desnudos al mar a altas horas de la madrugada sin ningún tipo de seguridad".

Asimismo, dijo que "ambos omitieron gestionar a tiempo los elementos y las provisiones destinados a la alimentación e hidratación para los cursantes del mencionado curso, habiendo permitido que se inicie el mismo sin que se haya podido contratar estos elementos, lo que llevó a que se mantenga a los cursantes con escasa alimentación e hidratación durante los días del curso", puntualizó.

De acuerdo a la investigación judicial, el oficial Mandagaray murió "por asfixia por sumersión, como consecuencia de una hemorragia subaracnoidea traumática, producto de los movimientos de aceleración y desaceleración de la cabeza y los golpes contra el tronco denominado pirulo que sostenía la víctima junto con los cursantes Fabián Erice y Emanuel Quiriban".

Por otro lado, el jefe de la policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, declaró hoy en el juicio que la aprobación del curso "viene de una resolución emitida por la Jefatura de Policía, a propuesta de la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento en el plano de Instrucción 2021".

Tellería aclaró que en este caso "le corresponde la planificación, supervisión y control a la dirección de Capacitación".

"¿Hay responsabilidad de aquel que dicta el curso? Sí, perfecto, pero después la supervisión y control no se puede delegar, es propia", aseveró Tellería, quien recordó que mantuvo una charla con el acusado Grasso luego del hecho y que este "insinuó" que "el único responsable era Szymansky", a lo que el le respondió que creía que había "responsabilidad de ambas personas".

Además, en la audiencia de hoy declaró el subjefe de la policía rionegrina, Orlando Cañuqueo, quien dijo que se inició "una actuación administrativa" interna a los dos acusados a raíz de lo sucedido. (Télam)