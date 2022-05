El padre de Gisel Romina Varela (33), la oficial de la policía de Mar del Plata que fue asesinada a balazos en la cabeza, por cuyo femicidio comenzó a ser juzgado hoy su expareja a quien había denunciado por violencia de género y tenía una restricción de acercamiento vigente, aseguró hoy que el hombre "la vigilaba de cerca", que "merodeaba el edificio en el que ella vivía" y que su hija "no lo quería ver más".

Se trata de Raúl Varela padre de la víctima, quien fue el primer testigo del juicio que tiene a su cargo el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata y que tiene a Sergio Alejandro Cejas (38) como acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo por mantener una relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género", por el que podría recibir una pena de prisión perpetua.

En el inicio del debate, el hombre -que actualmente vive en Mendoza junto a su esposa y a su nieta de 10 años -hija de Gisel- explicó que su hija no lo quería ver más, pero él la vigilaba de cerca, andaba siempre merodeando el edificio en el que vivía", relató.

"Era una excelente madre", la recordó Varela, quien dijo que el imputado tenía una restricción de acercamiento, que de acuerdo a la instrucción del caso había sido dispuesta por el Juzgado de Familia 4 de la ciudad, tras una denuncia por violencia de género.

En el marco de la primera audiencia también declararon compañeras de trabajo de Gisel, quienes aseguraron que la relación que ella mantuvo con Cejas (38) era "enfermiza y tóxica", y que el hombre "la vigilada todo el tiempo".

En tanto, Juan Carlos Maldonado, el encargado del edificio en el que vivía Varela hasta la mañana en que fue asesinada de cinco disparos con su propia arma reglamentaria, explicó por su parte que en distintas ocasiones había echado del lugar a Cejas, en dos de ellas con intervención policial, y que el acusado tenía una orden judicial de no acercarse a 300 metros, pero que "afuera nadie la cuidó".

Relató además que en agosto de 2018, la mujer y su hija pidieron auxilio "a los gritos" y que "Cejas no quería salir" y "Gisel estaba toda golpeada en los brazos y la cara".

Según su testimonio, el hombre vigilaba a la oficial desde la madrugada en muchas ocasiones, que "la merodeaba", y que incluso él trató de advertirle ´te va a matar, porque no le importa nada´ dos días antes del crimen, luego de que el acusado fuera visto en la esquina del trabajo de ella, pese a la restricción vigente.

El juicio se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal 2, integrado por los jueces Néstor Conti, Roberto Falcone y Alexis Simaz, y la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1, planteó los lineamientos de su acusación contra Cejas y repasó que, de acuerdo a la investigación del hecho, Varela, oficial de la Policía Local marplatense, fue asesinada el 8 de enero de 2019, en plena temporada de verano, mientras esperaba el colectivo para ir al trabajo.

Según la acusación, Cejas interceptó a la mujer cerca de las 6.45 de ese día en Alberti y Las Heras, a metros de la antigua terminal de micros, le quitó el arma reglamentaria, le disparó cinco veces,-dos de ellas en la cara, una en el cuello y dos impactos en el tórax que dieron en el chaleco antibales que llevaba puesto-, y luego escapó del lugar en su auto.

El defensor oficial del imputado, Ricardo Mendoza, adelantó que discutiría la calificación legal del hecho, al considerar que podría tratarse de un caso de "homicidio en estado de emoción violenta", y que subsidiariamente podrían plantearse "circunstancias extraordinarias de atenuación".

Flavia Anoya y Mariela Kubis, compañeras de la víctima en la Policía Local, relataron que el imputado "la perseguía", "la hostigaba y "la buscaba mientras trabajaba".

"No la pude defender. Me empezó a dar miedo. A él no le gustaba que saliera conmigo. Ella intentó muchas veces romper, pero terminaban volviendo", explicó Anoya.

En la misma línea, Kubis expresó: "Cada vez que se arreglaba con él, se alejaba de todos nosotros".

Uno de los testigos del crimen, quien esperaba el colectivo a pocos metros, reconoció a Cejas como el autor del hecho, y aseguró que el hombre lucía "tranquilo" y "normal" al momento del hecho, y que luego escapó caminando con el arma en la mano y se subió al auto que había dejado en doble fila a pocos metros.

El imputado fue detenido en la localidad vecina de Miramar pocas horas después del femicidio y en el asiento trasero de su auto fue encontrada la pistola reglamentaria Bersa 9 milímetros de la víctima, utilizada para el femicidio, y desde entonces está alojado la Unidad Penal 44 de Batán.

El juicio tendrá dos jornadas más de testigos, los alegatos serán el próximo jueves, y la sentencia se conocerá en la siguiente semana. (Télam)