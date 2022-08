Nicolás Pachelo, acusado por el crimen de María Marta García Belsunce, salió al cruce hoy de diferentes escuchas telefónicas en las que supuestamente decía que había salido a correr la tarde en la que fue asesinada la víctima dentro del country Carmel de Pilar y acusó a los fiscales de no "buscar la verdad", tras lo cual les exigió que "presenten una prueba decente".

El cruce entre la fiscalía y el imputado se produjo sobre el final de esta jornada del tercer juicio por el crimen de María Marta, cuando la fiscalía dio a conocer cuatro conversaciones que Pachelo mantuvo con periodistas tras el homicidio, en las que aseguraba que la tarde del crimen había salido a correr dentro del country.

Se trata de un punto central para los investigadores, ya que en 2003 declararon tres adolescentes que dijeron haberlo visto trotar por Carmel en un horario cercano al crimen y momentos después de haberla visto a María Marta.

Días atrás, en la indagatoria que prestó ante el tribunal, Pachelo dijo que lo habían visto correr porque estaba yendo a buscar el auto de su esposa, que había quedado en el estacionamiento del Club House, y rechazó las versiones de que estaba haciendo running.

Ante las escuchas telefónicas, Pachelo pidió la palabra y salió al cruce de la prueba presentada por los fiscales.

"Yo no salí a correr en el sentido de hacer deporte, porque fui a jugar al fútbol a la mañana. Fui a correr a buscar un auto. No es lo mismo. Saca todo de contexto, no le voy a contestar ni una pregunta porque no se lo merece. No busca la verdad. No se a dónde quiere llegar ¿por qué no presenta una prueba decente?", fueron las palabras que utilizó para fustigar al fiscal Patricio Ferrari.

Luego, provocó risas dentro de la sala de audiencias, aunque por otro cruce, pero ante el abogado querellante Gustavo Hechem.

Es que si bien no aceptó preguntas del fiscal, Pachelo sí le dio la posibilidad a Hechem de hacerle una pregunta, ante lo cual el letrado quiso indagar sobre el horario en que salió del country la tarde del crimen.

Con el rostro adusto, Pachelo dijo "eso ya lo contesté", así que se levantó y volvió a su lugar, donde aclaró en voz audible: "Perdió su chance". (Télam)