Una fiscal de La Matanza ordenó la realización un nuevo peritaje psiquiátrico para un hombre que había sido considerado “inimputable” tras disparar 11 balazos contra el frente de la casa de un peluquero y estilista en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, en el pasado mes de mayo, luego de considerar que el diagnóstico inicial tenía “errores insalvables”, informaron hoy fuentes judiciales.

Así lo dispuso la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de dicha jurisdicción, Mariana Sogio, quien aceptó el planteo de los representantes legales de Carlos Alejandro Monteverde, un coiffeur que fue atacado en su casa ubicada sobre la calle Colombia de Ramos Mejía el pasado 18 de mayo.

Ese día, según lo acreditado en la causa, pasadas las 18, Lucas Hernán D´Adamo (42) disparó en once oportunidades contra la fachada del domicilio de Monteverde, mientras circulaba en un auto BMW de color negro y gritaba "Te voy a matar hijo de puta, vos que estás en la SIDE".

Al respecto, la víctima destacó que no conocía a su agresor y que “solamente le había cortado el pelo un par de veces”.

Tras el hecho, D´Adamo fue detenido e imputado por los delitos de "abuso de armas agravadas, amenazas agravadas, portación de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de arma de guerra".

Sin embargo, los peritos psiquiátricos oficiales consideraron que “no comprendía la voluntad de sus actos al momento de los hechos”, por lo que fue trasladado a la Unidad 10 de Melchor Romero, la cual funciona como un neuropsiquiátrico.

“Presenta una patología del orden de las psicosis, la cual requiere continuar con tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico bajo la modalidad actual de internación”, indicaron al respecto los especialistas en el peritaje oficial que fue incorporado al expediente.

En contraparte, la fiscal Sogio ordenó la realización de una nueva pericia psiquiátrica para el próximo lunes, luego de aceptar un pedido del abogado querellante, Pablo Darío Gómez de Olivera.

Tal requerimiento se basó en un informe del perito psiquiátrico de parte Rafael Herrera Milano, quien consideró que el diagnóstico inicial presentaba “contradicciones y errores insalvables”.

“El informe está sustentado únicamente en los dichos del entrevistado, más no se hace referencia a la eventual comprobación de los mismos en base a las constancias del expediente”, aseguró el psiquiatra forense Herrera Milano en el documento presentado ante la Justicia, y sugirió que el imputado debió haber pasado previamente por exámenes psicofísicos ya que era usuario legítimo de 6 armas de fuego, según consta en los informes de la Amnac.

A su vez, Herrera Milano, que también fue perito de la querella en los casos del femicida Fernando Farré y el cantante de cumbia “El Pepo” Rubén Darío Castiñieiras, destacó que el mismo informe oficial presentaba irregularidades, ya que a lo largo del mismo se sostenía que el imputado “no presentaba alteraciones de sus facultades mentales”.

“En resumidas cuentas, no presenta indicación de internación psiquiátrica al momento del examen. La conclusión que D´Adamo no ha podido actuar con voluntad al momento de los hechos no es más que una aseveración dogmática sin respaldo científico que se encuentra encerrada en sus propias contradicciones”, aseguró el perito de parte.

Al respecto, el psiquiatra interviniente resaltó en diálogo con Télam que en en este tipo de casos "la pericia psiquiátrica es medular”.

“No hay dudas de quién fue el autor del hecho en esta oportunidad. Uno de los principales objetivos de este pedido fue impedir que intenten psiquiatrizar conductas puramente delictivas", indicó Herrero Milano a esta agencia. (Télam)