Una fiscalía mexicana ordenó la detención de la principal acusada del crimen de Daniel Cipolat, el conferencista argentino que murió el pasado 6 de septiembre a causa de un traumatismo de cráneo en la ciudad de Cancún, México, donde vivía desde hacía una década, mientras que su familia del fallecido pidió que se investiguen eventuales cómplices.

Se trata de Sandra Linda Uribe Esquivel, quien era la asistente de Daniel Cipolat y fue vista por última vez hace dos meses en el complejo el Ramonal, en la propiedad del fallecido, ubicada en la mencionada localidad balnearia mexicana.

“Hasta donde sabemos, Uribe no ha salido de México, pero de cualquier forma ya se solicitó su ficha roja a la Policía internacional. Agradeceremos que, si alguien sabe algo a cerca de su paradero o sobre cualquier dato fidedigno que lleve a la captura de la principal responsable, lo informe a la fiscalía general del Estado de Quintana Roo”, expresó la familia de Cipolat en un comunicado al que accedió Télam.

A su vez, los investigadores destacaron que la prófuga es oriunda del Estado de Michoacán, por lo que barajan la posibilidad de que se oculte en esa región.

Actualmente, por la muerte del conferencista existen dos denuncias: una del 14 de septiembre realizada por el hijo de Cipolat, Nicolás, por el “hecho delictuoso de indebida inhumación”; y otra que fue presentada el 18 de octubre por el abogado Jesús Othon Baca Cacho, representante legal de la familia de la víctima, por “homicidio calificado” en contra de Linda Uribe, con la presunta complicidad del médico Francisco Mendiola Franco.

En cuanto al progreso de la investigación, la familia expresó que “existen avances importantes a raíz de la denuncia presentada por el delito de homicidio”.

“Aún se sigue avanzando en dictámenes específicos para profundizar en las características de las lesiones y objetos que pudieron ser empleados por los autores que intervinieron en el asesinato de Daniel Cipolat así como los probables cómplices", señala el comunicado.

Además, agrega: "La investigación inicial está próxima a concluirse y confiamos en que el fiscal general del Estado, así como los Ministerios Públicos encargados, realizarán su trabajo con ética, objetividad y profesionalismo”.

Los familiares de Cipolat afirmaron, por otro lado, que recuperaron las claves bancarias del conferencista y de sus redes sociales, lo cual puede tener relevancia a la hora de reconstruir el hecho.

Según la autopsia, realizada el 24 de septiembre, los peritos de la Fiscalía concluyeron que “Cipolat falleció aproximadamente a las 7.25 horas del día 6 de septiembre por traumatismo craneoencefálico, es decir, por golpes contundentes en el área de la cabeza”.

Además, se informó que “su cuerpo presentaba diversas fracturas en el área abdominal y no se observaron lesiones en los pulmones y el corazón”, por lo que descartaron que la muerte haya sido por Covid-19, tal como lo había sugerido Linda Uribe en las últimas publicaciones que realizó desde el perfil de Facebook del conferencista.

Cipolat (60), quien se había radicado en Cancún hace una década, se dedicaba a dar conferencias sobre energías cósmicas y tenía una gran cantidad de seguidores en las redes sociales bajo el apodo de "Dandelion".

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, el conferencista fallecido contó que había contraído la variante Delta de coronavirus.

"Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de Covid-19 variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto no responde a ninguna medicación, sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto a cualquier desenlace y lo que deba ser", escribió el 29 de agosto pasado.

Cinco días después, en su cuenta de Facebook se publicó un comunicado, el cual daba a conocer la muerte de "Dandelion": “Daniel, nuestro maestro y guía, renació hoy nuevamente en la plenitud e integración de la luz. Renacer, porque él siempre nos enseñó que “nacer” en esta vida en realidad era morir y “morir”, en realidad, era nacer en un plano en el que estamos completamente integrados en la luz, sin la densidad del cuerpo… así como Daniel y Dandelion en este momento", dice un tramo de la publicación.

A su vez, durante los días siguientes, algunos seguidores de Cipolat comenzaron una campaña en Twitter utilizando el hashtag #DóndeEstáDanielCipolat, con la finalidad de investigar su situación y dónde se encontraba su cuerpo.

Finalmente, la familia confirmó la muerte de Cipolat el 6 de septiembre mediante un llamado a la asistente Linda, por lo que el 13 su hijo Nicolás radicado en el Distrito Federal viajó a Cancún para saber qué había ocurrido y fue allí cuando la mujer le reveló, según dijo, que su padre había sido enterrado en el jardín tras morir por la enfermedad. (Télam)