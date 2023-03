El padre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en la cabeza por una brigada de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021, aseguró que confía en que durante el juicio que se inicia hoy "la verdad salga a la luz".

"Hoy es el principio del fin, hoy venimos con la verdad, nosotros tenemos la verdad y ellos para Lucas tenían balas", aseguró a Télam Héctor "Peca" González.

"La verdad siempre sale a la luz y vamos a ganar", agregó el padre de la víctima.

González dijo estar "muy conforme" con la labor de su abogado, Gregorio Dalbón; del fiscal de instrucción, Leonel Gómez Barbella, y del fiscal del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente.

"Me quitaron a mi hijo, lo digo siempre, me quitaron a mi hijo y mi señora por el momento no está conmigo, y se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado", dijo en referencia a la madre de Lucas, Cintia López, quien por cuestiones médicas no asiste al juicio.

Sin embargo, el hombre afirmó que tiene que "seguir" porque tiene "dos hijos más que esperan en casa la vuelta de mamá".

"Lucas no va a volver, pero acá nosotros venimos por la Justicia y la Verdad, nada más".

Por último, elogió a los amigos de Lucas que sobrevivieron al ataque y hoy declararán como testigos al afirmar: "Ellos son unos hombrecitos porque hoy están acá presentes y van a decir su verdad, que es la única".

