El novio de Eliana Pacheco, la joven que fue encontrada asesinada en la ciudad de La Plata la semana pasada, escribió un mensaje desde la cárcel en la que se encuentra alojado por un robo con arma, pidió Justicia y dijo: "no vamos a parar hasta saber la verdad".

"No dejo de pensarte ni un segundo, te amo más que a mi propia vida, te prometo que vamos hacer justicia no vamos a parar hasta saber la verdad, te lo juro por mi vida, que se va hacer justicia", escribió Maximiliano Videla, quien está privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos.

Y siguió: "Te extraño a cada segundo vida, no paro de pensarte amor tenía ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas de que no son que nunca nos importó, por que éramos el uno para el otro, hoy te extraño cada vez más, ni un segundo dejo de ver tu sonrisa, se me caen las lagrimas del dolor que siento, no sé como seguir".

Una de las hipótesis que mantienen los investigadores es que el crimen pudo haber sido una venganza contra Videla, ya que estando preso quedó vinculado en el homicidio de otro interno durante una pelea. "Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo, información que nos dieron, números de teléfonos, a todos los que realmente ayudaron de corazón y no juzgó.

Uno no elije de quién se enamora, si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado, en vez de hablar de la gente peleen para que dejen de pasar estas cosas que para los hijos (y la) familia es doloroso", finalizó Videla.

Eliana Pacheco estuvo desaparecida desde el domingo 20 de noviembre y fue encontrada asesinada cinco días después en inmediaciones del cruce de las calles 38 y 203, en La Plata, en una zona en la que el día anterior la Policía había encontrado su DNI.

El operativo se había iniciado allí debido a que en esa zona una antena telefónica había localizado la última señal del celular de la joven. La fiscal a cargo de la causa, Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de La Plata, está a la espera del celular de la joven que aún no fue encontrado y podría aportar información importante para la causa.