La exoficial Sonia Soloaga, condenada hoy a prisión perpetua por un doble homicidio en el barrio porteño de Parque Avellaneda, volvió a manifestar hoy su inocencia al decir en sus últimas palabras ante el tribunal que no tiene “nada que ver” con los asesinatos del matrimonio de Alberto y María Delia Chirico y que ella “también importa”.

"Jamás pensé vivir algo así, es algo que nunca me imaginé, vivir todo lo que estoy viviendo, hace dos años que estoy acá y que perdí muchas cosas, perdí el derecho de cuidar a mi hija, dejé a mi hija sola", dijo Soloaga (36) esta mañana una hora antes de conocerse su condena.

“Nos separaron hace dos años, dejé a mi hija cuando tenía 15 y hoy tiene 17. Por un error mío, la verdad que sí fue un error y me voy a hacer cargo de equivocarme con la denuncia, pero lamentablemente de lo que les pasó a esas personas no pienso hacerme cargo nunca porque no tengo nada que ver", agregó la ahora condenada desde el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza.

“Lo lamento mucho, pero yo también importo. Yo también tengo familia, tengo papás, hermano, sobrino y en especial a mi hija. Nadie pensó en el dolor que mi hija sentía cuando veía esas cosas en la tele hablando de mí sin sentido”, señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Los 10 indicios de la fiscalía contra la mujer policía condenada por el doble homicidio

Y por último, agregó: “No tengo nada que ver, no me voy a hacer cargo. Piensen en mi familia. Estos dos años pasé muchas cosas acá adentro. Hay que vivirlo, hay que estar acá. Todos los días me levanto, estudio, trabajo para poder salir y seguir siendo la misma persona que era. Seguir haciéndome cargo de mi hija, como lo hice hasta el último día”.

(Télam)