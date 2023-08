“No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema”, dijo Aníbal Fernández sobre el crimen de Morena Antes de ingresar a la sede del Ministerio, el titular de la cartera policial manifestó: "Me vienen a preguntar por un hecho puntual, en el que no tengo jurisdicción y lo que conozco lamentablemente sólo es por los medios"