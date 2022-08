Irene Hurtig, hermana de María Marta García Belsunce, aseguró hoy en el juicio oral por el caso que no existen "dudas" que Nicolás Pachelo "tuvo que ver en la muerte" de su hermana y calificó al fiscal que instruyó la causa, Diego Molina Pico, como un "delincuente" que "protegió" al vecino acusado a través del abogado Roberto Ribas.

Acompañada en la sala de audiencias por su hermano Horacio García Belsunce y con el "apoyo espiritual" del viudo Carlos Carrascosa, Irene dio su propio veredicto ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de San Isidro: "No tengo dudas de que Pachelo tuvo que ver en la muerte de mi hermana".

Irene llegó a los tribunales de San Isidro pasadas las 13 y se sentó en un bar cercano junto a su hermano y a Carrascosa, quien luego la acompañó, ayudado por un bastón para caminar, hasta la puerta del edificio judicial.

Durante poco más de dos horas, Irene Hurtig respondió preguntas de las partes y de los jueces sobre lo que pasó los días previos al crimen de María Marta, y también recordó los temores que tenía su hermana del vecino que hoy estaba sentado en el banquillo de los acusados.

Según la testigo, a mediados de septiembre de 2002 hubo una reunión de socios del Carmel porque varios vecinos habían "tenido problemas" con Pachelo, ya sea como el robo de palos de golf, el de una computadora o la rotura de un alambrado.

"Concurrí porque María Marta me pidió y ella comenta que sospechaba que Pachelo le había robado el perro porque la habían llamado al teléfono de línea pidiendo rescate", recordó Irene.

La mujer dijo que en ese momento pasó "Pachelo con su camioneta negra merodeando", por lo que "los socios se pusieron nerviosos" y exigieron que se tomaran medidas, pero como no podían echarlo del country "se le puso un guardia para que vigilara sus movimientos".

"María Marta no era una persona temerosa, era sumamente leal a sus principios y solidaria. Por eso me sorprendió que tuviera miedo porque me dijo 'tené cuidado con este tipo peligroso'", sostuvo.

Hurtig recordó aquel 27 de octubre de 2002 en el que ella había ido a almorzar con una amiga y, cuando regresó a su casa, estaba su ya fallecido marido, Guillermo Bartoli, Carlos Carrascosa, María Marta y una pareja, mirando el partido de River y Boca.

La hermana de la víctima indicó que como se sentía mal se fue a recostar, que María Marta regresó a su casa en bicicleta pese a que llovía y que más tarde, se retiró Carrascosa.

"Al rato me llama (Carlos): 'gorda vení, María Marta tuvo un accidente'. Guillermo sale corriendo, yo me pongo los pantalones y salgo con mi auto. Encuentro a María Marta en el piso, a (la masajista Beatriz) Michelini haciéndole respiración boca a boca y a Guillermo maniobras de reanimación", dijo.

De acuerdo con su relato, como la masajista gritaba "médico, médico", ella salió a buscar a un vecino para que los ayudara.

"Todos los médicos entraron y de repente baja uno grandote que pide por los familiares y dice 'lamentablemente la señora ha fallecido, ha tenido un lamentable accidente'", rememoró la testigo, quien añadió: "Dijeron las canillas, la bañera, un golpe. No lo podía creer".

Tiempo después, con la autopsia ordenada por el fiscal Molina Pico y ante un nuevo escenario de homicidio en el que la familia quedó implicada como encubridora, allí "empezó otra pesadilla".

Hurtig, quien estudio derecho y actualmente ejerce como abogada, criticó que a su marido lo hayan detenido delante de sus hijos porque supuestamente había fraguado el certificado de defunción.

Bártoli "paga (el sepelio) con sus cheques personales del Banco Francés y lo acusan de encubrir un asesinato, es increíble", sostuvo la mujer, y fustigó al fiscal de instrucción al que calificó como una "basura" y "delincuente", por lo cual el fiscal Patricio Ferrari le pidió que se manejara con "respeto" en la declaración.

No obstante, Hurtig continuó su crítica sobre Molina Pico, al decir que "no solo encubrió" el crimen sino que "protegió" a Pachelo a través de su abogado Ribas ya que, según su testimonio, en diciembre de 2002 el letrado lo llamó a su cliente para decirle que "ubique al guardia que supuestamente tenía que cuidarlo y que si era necesario le pague para que diga que lo estaba cuidando".

"El fiscal no puede perder la objetividad y el sentido común porque es su obligación. Molina Pico llegó a presentar conexiones con el Cartel de Juárez y tuvo que desistir de presentar eso en el juicio porque era todo tirado de los pelos, pero en los medios era un zafarrancho", insistió.

Además, agregó: "todo esto ocurrió en el marco de una batalla mediática, decían cualquier barbaridad, un delirio en cualquier programa las veinticuatro horas en los que Ribas fogoneaba el encubrimiento de la familia".

La hermana también dijo que le inició acciones legales a varios periodistas y "todos contestaban que su fuente era la Procuración".

Por último, Hurtig dijo: "No me van a devolver a María Marta, no me van a devolver a Guillermo, pero espero que se haga justicia". (Télam)