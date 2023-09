Francisco Amador, el único imputado por el crimen de su pareja, la estudiante de periodismo Marianela Rago Zapata (19), quien fue hallada degollada y con 23 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Balvanera en septiembre de 2010, aseguró hoy en el inicio del juicio oral al que es sometido que es "inocente" y negó haberla golpeado durante la relación, aunque admitió haber mantenido un vínculo de "celos" con ella.

Amador (36), quien llegó al debate oral imputado por sin prisión preventiva luego de ser sobreseído cinco veces entre 2013 y 2018, reiteró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño lo que dijo cada vez que declaró en la instrucción: "Soy inocente, señores; no he cometido el crimen del que se me acusa. No soy culpable del crimen del que se me acusa". (Télam)