La mamá de Daiana Abregú, la joven asfixiada tras ser detenida en junio pasado en la comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida, dijo hoy que su hija "era todo" para ella, que no entiende "por qué la mataron como la mataron" y que nunca creyó que se había suicidado, como inicialmente le dijo la policía.

"Era una chica muy divertida. Mi hija era todo para mí. Le gustaba arreglarse, siempre estaba frente al espejo, le gustaba andar con su hijo, tenía ganas de vivir. No sé por qué la mataron como la mataron", dijo esta mañana María Laura al canal C5N frente a la Estación Comunal de la Policía de Laprida.

La mamá de Daiana recordó que tras enterarse el 5 de junio último de la muerte de su hija, fue a la comisaría, donde le dijeron que la joven "estaba muy nerviosa, que se había atacado y que había dicho que se iba a tranquilizar y no iba a molestar más. Dicen que se sentó, que el imaginaria solo le veía las piernas y que después la encontraron muerta".

"No me dejaron verla, me dijeron que la recordara como era porque no era lindo verla como estaba", añadió María Laura llorando.

MIRÁ TAMBIÉN Las razones por las que los policías terminaron presos por el homicidio de la joven en la comisaría

La mujer pidió que se investigue a más responsables de lo ocurrido: "Hay más policías, gente del hospital", expresó.

Por su parte Roberto, pareja de María Laura y quien participó de la crianza de Daiana desde que era una niña, consideró que los policías fueron quienes la asesinaron.

"La mataron ellos, se les fue la mano y quisieron tapar todo, todos quisieron tapar. Ella (Daiana) tenía un futuro por delante con su hijo y tenía todo listo para irse a estudiar a La Plata como enfermera", manifestó.

(Télam)