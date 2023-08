La abuela paterna de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió a raíz de las graves lesiones que sufrió tras ser asaltada y arrastrada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, sostuvo hoy que "no sabía que iba sola al colegio" y manifestó la preocupación del padre de la menor porque le pasara algo en la calle.

En la puerta de la casa donde se encuentran velando a Morena, su abuela paterna, Antonia, aseguró a la prensa que ni ella ni Hugo, el padre de la niña, sabían que Morena iba sola a la Escuela Almafuerte N°60, donde asistía.

"Estábamos preocupados por la inseguridad en la zona. Mi hijo (por Hugo) me dijo unos días antes que no podía dormir porque la nena no estaba con él, que estaba preocupado que a su hija le pase algo. No sabíamos que iba sola al colegio", afirmó al mujer a la prensa.

Antonia describió a su nieta como "una nena tranquila, que no andaba en la calle", y relató que el padre "la llevaba todos los días al colegio y la traía de vuelta".

"Hace tres semanas la llevaba la mamá y bueno...no sé si estaba con ella o no. Yo me enteré hace tres o cuatro días que Morena estaba con los abuelos (maternos)", sostuvo la mujer.

Finamente, Antonia agregó que "un chico merece salir de su casa para ir al colegio y volver a su casa", a la vez que pidió que "los políticos por favor se ocupen de solucionar este tema de la inseguridad".

"¿A quién le hizo daño esta nena para que la golpeen así?", se preguntó conmocionada. (Télam)