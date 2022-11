Una prima de Susana Cáceres, la mujer hallada asesinada junto a río Reconquista en la localidad bonaerense de Ituzaingó tras permanecer diez días desaparecida, aseguró hoy que no quiere a ningún "perejil" detenido, que necesita "respuestas" sobre lo ocurrido y que cree que el asesino "no actuó solo".

"Necesito respuestas, necesito que me aclaren unas dudas con respecto al detenido. No quiero a ningún ´perejil´ detenido, quiero datos, pruebas concretas. Queremos a los asesinos de Susana", aseguró Adriana en diálogo con Télam.

La prima de la víctima se refirió así a Ramón Rosa Lescano (35), el hombre detenido anoche en el marco de la investigación por el femicidio de Cáceres, al manifestar que si fue él "no actuó solo" y que su familia va a seguir adelante "hasta que todo se aclare".

La mujer dijo que se reunirá hoy con la fiscal de la causa, Luisa Pontecorvo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, para saber cómo sigue la investigación.

"Vamos por el camino correcto. Acá no descansamos hasta ver a los asesinos de mi prima. No va quedar impune", sostuvo la mujer.

Sobre Lescano, Adriana dijo que no sabe nada de él y que no lo conoce, por lo que quiere saber si la fiscal tiene algún indicio de que el sospechoso tenga vínculos con los hermanos Peralta, entre ellos Alejandro Alberto Peralta, expareja de Cáceres y quien está detenido por la tenencia de un arma calibre 45 con la numeración limada, aunque no por el crimen.

"Depende de los que nos digan en fiscalía, vamos a ver qué hacemos como familia", concluyó la mujer. (Télam)