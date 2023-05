La fiscal de la ciudad de Rosario que investiga la difusión de audios y mensajes falsos sobre un "toque de queda narco" en un barrio dijo hoy que no descarta que lo ocurrido "pueda tener un trasfondo político o policial", mientras que el Gobierno de Santa Fe se constituyó como querellante en la causa judicial.

"Iniciamos la investigación el jueves pasado de oficio porque se advirtió la gravedad de la situación", dijo esta tarde la fiscal de la Unidad de Balaceras, Valeria Haurigot.

Desde el día anterior circularon mensajes, videos y audios sobre un supuesto "toque de queda" en el barrio La Cerámica de Rosario, implementado por una banda narco.

Además, se difundieron por Whatsapp imágenes de hechos violentos ocurridos en otros países y años atrás, lo que para el Gobierno de Santa Fe tenía por objetivo "la desestabilización social".

El ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach, afirmó que "el hecho de que la justicia haya actuado rápidamente es trascendental para determinar si detrás de esta operación existen intereses oscuros que busquen obtener algún tipo de rédito frente a las inminentes elecciones".

Por su parte, la fiscal Haurigot sostuvo que "no se descarta ninguna hipótesis" sobre el origen de la circulación de los materiales audiovisuales que, consideró, buscan "aterrorizar a la gente".

Y en ese sentido indicó: "No descartamos que pueda tener un trasfondo político o policial."

"Parece un cliché, pero en el inicio de una investigación, la apertura tiene que ser total para esclarecer el hecho", dijo Haurigot en declaraciones a "Radio Dos" de Rosario.

"Estamos en un año electoral, es muy particular y en ese sentido estamos atentos a investigar lo más abiertos posible", abundó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Haurigot dijo que la circulación de esos audios y mensajes "genera un efecto inmediato en la prestación del servicio de seguridad" y sostuvo que "hay que evitar que esto escale".

Recordó que en 2020 y 2021 ocurrieron casos homologables, e incluso atentados armados contra inmuebles judiciales y edificios públicos, que estuvieron motorizados por grupos criminales organizados con fines puntuales.

"Todas las personas vinculadas a los hechos de 2021 están presas, tendría que pensar que al estar presos no tienen capacidad de generar caos, pero la realidad me lleva a pensar que la cárcel no está sirviendo para cumplir ni siquiera la finalidad de neutralización", afirmó la fiscal.

En esa línea, agregó que si bien no descarta que exista alguna organización delictiva más o menos estructurada detrás de la difusión masiva de mensajes falsos, "ahora se ve como más atomizado" el mundo criminal, por lo que también se investiga a bandas de menor cuantía.

En tanto, el ministro Corach informó que junto al fiscal de Estado santafesino, Rubén Weder, se presentaron ante el MPA para solicitar ser tenidos en cuenta como querellantes en la causa.

"Trabajamos todos los días para paliar el flagelo de la inseguridad, y no podemos tolerar que haya sectores que busquen ir en sentido contrario", dijo Corach, para quien la circulación "masiva e intencionada" de audios y mensajes falsos tuvieron como objetivo "generar brotes de desestabilización social".

"Los vecinos de Rosario merecen saber quiénes son los que se aprovechan de estas bajezas para echar nafta al fuego", concluyó el funcionario, según un comunicado de la Gobernación. (Télam)