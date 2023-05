Matías Bagnato, el único sobreviviente de la "Masacre de Flores", en la que en 1994 fueron asesinados sus padres, sus dos hermanos y un amigo, afirmó hoy que visibilizar en los medios de comunicación su pedido para que el asesino de su familia continúe en la cárcel era su "única forma de protección" y que eso le permitió "seguir con vida".

"Desgraciadamente hipotequé mi vida. Me destruyó tener que hacer tan pública mi imagen, pero también entendía que era la única forma de protección", expresó Bagnato en una entrevista exclusiva con Télam al recordar "todas las irregularidades que hubo en la causa" que involucró al quíntuple homicida Fructuoso Álvarez González (63).

Es que el autor de la "Masacre de Flores", condenado a prisión perpetua, fue extraditado a España en 2004, aunque en 2010 lo liberaron ya que la Justicia argentina había informado mal la cantidad de años que debía pasar en la cárcel, tras lo cual, el homicida comenzó a amenazar de muerte a Matías a través de llamados telefónicos.

Rememorando dicha situación, Bagnato afirmó que se sintió "completamente desprotegido" y que tomó la decisión de exponer su caso en los medios.

"Decidí no hacer lo que hizo mi papá: pensar que Fructuoso no me iba a hacer nada. Al no confiar en nada, decidí exponerme y contar lo que me estaba pasando. No tenía ninguna duda de que eso fue lo que me salvó. Si yo no hubiese estado expuesto mediáticamente, probablemente él hubiera salido de la cárcel y me hubiera matado", manifestó en referencia a Álvarez González, quien fue recapturado en el país en 2011.

A partir de ese evento, Bagnato comenzó a tener custodia policial las 24 horas del día, situación que lo obligó a dejar de tener una "vida normal".

"Vivir con custodia es necesario para tener tranquilidad, decir 'no estoy solo y me están cuidando'. Por otro lado, no puedo ir solo a tomarme un café a un shopping tranquilo. Me pasó de encerrarme mucho y dejé de hacer muchas cosas. Llegó un momento que se convirtió en mi forma de vivir", aseguró.

Al respecto, consideró que la liberación de Fructuoso estuvo relacionada con que él no estuvo "encima" de su situación judicial, por lo que tuvo que comenzar a estudiar en detalle el Código Penal.

"Ningún ciudadano de pie entiende el Código. En mi vida hubiera agarrado un libro de derecho. Todo fue porque inicialmente confiamos en la Justicia, que debería ser el camino más sano para seguir viviendo. No podés estar pendiente vos de esas cosas, eso es responsabilidad del Estado", sostuvo Bagnato, quien en 2017 fue uno de los impulsores de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Para Bagnato, la sanción de la mencionada ley "fue un gran motor para seguir adelante".

"Fueron circunstancias en las cuales fue gratificante que tanto dolor, lucha y sufrimiento no fue en vano. Haber logrado una ley que trasciende mi caso", recordó con orgullo.

Por último, al ser consultado si creía que a raíz de la muerte de Fructuoso podría vivir sin miedo, Bagnato respondió: "Desde ayer no paré de llorar en todo el día. Espero que sí…" (Télam)