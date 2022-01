Una estudiante de 19 años fue asesinada de una puñalada a la altura del corazón por un delincuente que la atacó para robarle el teléfono celular en una parada de colectivos de la ciudad santiagueña de La Banda, informaron hoy fuentes policiales, municipales y la familia de la víctima.

La joven estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero fue identificada como Nahiara Ayelén Gorosito.

Por el crimen, los investigadores detuvieron durante esta jornada a un sospechoso durante allanamientos realizados en la zona y se procura establecer si es el mismo que quedó registrado durante el ataque por tres cámaras de monitoreo instaladas en el barrio 25 de Mayo, de La Banda.

Según relató esta mañana el padre de la víctima, René Gorosito, a radio Panorama, el episodio ocurrió ayer cerca de las 18.30, cuando su hija salió de su casa para ir al gimnasio, como hacía diariamente, y se encaminó hasta una parada de colectivos situada en la calle 7, casi 25 de Mayo, del barrio 25 de Mayo, de La Banda.

De acuerdo con lo establecido por el momento, Nahiara fue abordada por un delincuente que, armado con un cuchillo, se aproximó corriendo hacia ella para robarle el teléfono celular y la mochila.

Según el padre de la joven, el asaltante directamente la apuñaló a la altura del corazón, le arrebató el teléfono pero no pudo despojarla de la mochila, tras lo cual escapó.

"El celular se lo ha quitado, la mochila no le pudo quitar y ha sido mortal la puñalada que le dio en el corazón, la ha afectado directamente", dijo Gorosito padre.

"Uno piensa que no le va a tocar y nos ha tocado a nosotros profundamente,

es algo terrible que estamos viviendo", agregó el padre de la víctima.

Tras el ataque, Nahiara fue auxiliada por un remisero que la vio herida y la subió a la parte trasera de su vehículo, a bordo del cual se dirigió en busca de un policía, mientras llamaba a una ambulancia.

En el camino, el remisero se topó con una ambulancia que la trasladó a la joven hasta el Hospital Regional, donde cerca de la medianoche murió debido a la gravedad de la lesión sufrida, dijeron los voceros,

"En total ha hecho cuatro paros, no la han podido sacar del quirófano y a las 23.50 falleció", dijo René, quien detalló que Nahiara era la mayor de sus hijos, ya que tiene un adolescente de 14 años.

Por su parte, el intendente de La Banda, Pablo Mirolo, confirmó esta mañana que se trató de una "situación delictiva que ha terminado con la vida de una joven de 19 años, estudiante, por un hecho de inseguridad producto de tratar de evitar el arrebato de su celular".

En diálogo con el canal C5N, el intendente agregó que debido a que el municipio cuenta con más de 700 cámaras de monitoreo, el agresor quedó registrado y es intensamente buscado.

En tanto, Claudia Acuña, funcionaria el municipio que pertenece al área de monitoreo Alerta Banda, informó que durante esta jornada fue detenido un sospechosos y que ahora la Justicia determinará si se trata de la persona que cometió el crimen.

Acuña dijo que en la zona donde mataron a Nahiara "hay tres cámaras que toman el hecho de distintas partes, de frente, de costado y de atrás y todo ha servido para la investigación".

El sospechoso, mayor de edad, fue localizado tras una serie de allanamientos realizados en inmediaciones del lugar del hecho.

El caso generó gran conmoción entre los habitantes de la provincia y especialmente de La Banda, muchos de los cuales durante el transcurso de esta jornada se acercaron a la casa de Nahiara para dar sus condolencias a la familia.

Cerca del mediodía, la madre de la víctima, debió ser trasladada a un centro asistencial ya que sufrió una crisis nerviosa.

En las redes sociales, en tanto, allegados y familiares de la joven expresaron su pesar y reclamaron Justicia.

"Justicia para mi Nahiara Gorosito TE AMO PRIMA esto no quedará así mi niña te lo prometo", escribió Exequiel Hoyos, mientras que otra prima llamada Bianca Brandan manifestó en un extenso posteo en el que se dirigió al asesino: "Ojalá te encuentren y pagues aunque no te alcanzará, pero que te pudras por dentro (...) ojalá pagues de la misma forma como le hiciste a ella, no mereces seguir caminando disfrutando así como si nada, no mereces estar con vida".

Por su parte, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero postearon: "La Comunidad universitaria, participa con profundo dolor del fallecimiento de Nahiara Gorosito, de 19 años de edad, alumna de la carrera de la Lic. en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y Salud - UNSE. El Equipo de Gestión de nuestra Universidad, manifiesta sus condolencias a familiares y amigos y expresa su acompañamiento en tan difícil momento". (Télam)