Un hombre de 66 años fue asesinado de un balazo en la cabeza por delincuentes que le robaron el auto cuando llegó a la casa de un amigo para saludarlo en el día de su cumpleaños, en la localidad bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió anoche en las calles Fragata Sarmiento y La Habana, del barrio Urquiza, donde la víctima, identificada como Cesar Roberto Ortega, había llegado junto a su mujer a bordo de su auto visitar a un amigo al que cumplía años.

Según las fuentes, en esas circunstancias fue interceptado por al menos dos ladrones que llegaron caminando y lo abordaron con intenciones de robarle el Renault Megane gris que Ortega utilizaba para trabajar como remisero.

Siempre de acuerdo a los dichos de los informantes, el hombre se habría resistido al robo y uno de los delincuentes le pegó un tiro en la cabeza.

Tras ello, los asaltantes abordaron el auto de la víctima y huyeron del lugar, donde quedó la mujer de Ortega ilesa.

El hombre fue trasladado al hospital de la zona, aunque al llegar los médicos constataron que ya había fallecido debido a la lesión que presentaba en la cabeza.

Esta mañana, el amigo al que Ortega había ido a saludar contó al canal C5N que éste había ido a visitarlo por su cumpleaños: "Él salió de la casa del pibe y vino. No me avisó nada y me quedé adentro...cuando llegó afuera siento que Celeste gritaba, ella es esposa de don Roberto. Ella gritaba ´lo afanan, lo afanan´, pero cuando salgo el auto sale y estaba Roberto ahí ".

"Roberto no alcanzó a dejar el auto. Lo agarraron arriba del auto. La única que sabe todo es doña Celeste. Roberto era una excelente persona, sin palabras. Era un hombre que hacía de remisero y estaba jubilado.", añadió el hombre.

Finalmente, el amigo de la víctima contó que "la policía llegó rápido, pero la ambulancia nunca llegó". "Todavía la estamos esperando", dijo.

El hecho es investigado por la fiscalía de turno descentralizada de Malvinas Argentina, desde donde ordenaron diversas pericias y diligencias, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los autores del asesinato.

(Télam)