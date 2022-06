Una niña de un año y medio fue asesinada y su abuela y su tío resultaron heridos en un ataque a balazos contra el frente de una vivienda en una localidad del Gran Rosario, y se investiga si se trató de un ataque mafioso ya que las víctimas estaban amenazadas y hace menos de un mes otro integrante de la familia fue asesinado de 10 balazos por sicarios, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró alrededor de las 19 de ayer en la vereda de una vivienda ubicada en la calle Mitre al 2600, de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, lindera al sur con la ciudad de Rosario, y los agresores, tras consumar el ataque, huyeron en un automóvil marca Peugeot gris que horas más tarde apareció incendiado en la misma zona.

Según los investigadores, todo comenzó cuando varios integrantes de una misma familia se hallaban conversando y tomando mate sobre la vereda, en la puerta de su casa y, en determinado momento, comenzaron a recibir balazos disparados por delincuentes que se movilizaban en un vehículo.

Como consecuencia de la balacera, una beba de un año y medio, su abuela de 41 años que la llevaba en brazos y su tío de 22 recibieron heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados por vecinos y otros familiares al Hospital Zonal Anselmo Gamen.

Allí, los médicos constataron que la niña, identificada como Geraldine Mora Gómez, presentaba tres heridas de arma de fuego, una en la sien, otra en el muslo izquierdo y la tercera en brazo derecho.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, la beba fue trasladada al hospital de niños Víctor J. Vilela de Rosario, donde alrededor de las 22 los médicos informaron su fallecimiento, añadieron los informantes.

En tanto, una mujer, identificada como Sandra C. (41), y un joven de 22 años, llamado Julián S., resultaron heridos también a balazos en las extremidades y permanecen internados estables y sin riesgo de vida en el hospital Gamen.

Según el relato del abuelo de la beba, llamado como Juan Carlos Sánchez, todo comenzó cuando se hallaban en la puerta de su casa tomando mate y comenzaron a ser atacados a balazos.

"Desde un auto abrieron la ventanilla y comenzaron a disparar", relató Sánchez a la prensa local, tras lo cual agregó que él se salvó "de milagro".

"No sé cómo no me alcanzaron los tiros. Escuché a mi hijo que gritaba 'no, no', mientras yo trataba de ingresar a casa con mi esposa que tenía a la beba en sus brazos", añadió.

El hombre dijo que en ese marco vio que su esposa cayó al suelo herida, al igual que su hijo y la beba, quien "tenía sangre en la cabeza".

Sobre el estado de salud de los heridos, el hombre dijo que su hijo está delicado con heridas de arma de fuego en un glúteo, muslo y pantorrilla derecha, mientras que y su esposa permanece estable, con un impacto de bala en uno de sus glúteos.

De la escena del ataque los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestraron varias vainas servidas.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para la autopsia.

En tanto, el fiscal de Homicidios Dolosos de Rosario, Ademar Bianchini, a cargo de la investigación, informó en una rueda de prensa que una de las sospechas es que el ataque pudo haber estado vinculado a un ajuste de cuentas o una venganza, ya que "otro de los miembros de la familia fue asesinado en abril último".

"Días antes de este hecho la familia habría sido amenazada y en abril pasado fue asesinado, quien sería otro tío de la beba", apuntó el funcionario judicial en referencia a Juan Sánchez (18), quien murió de diez balazos en un ataque sicario.

Respecto a ese hecho, Sánchez fue asesinado en la madrugada del sábado 16 de abril pasado, también en esa localidad santafesina, cuando salía de una fiesta de cumpleaños y dos personas abrieron fuego en su contra.

El muchacho falleció días después en el hospital de Emergencias de Rosario, a donde había sido internado malherido como consecuencias de 10 heridas de arma de fuego que impactaron en distintas partes de su cuerpo.

Respecto a los agresores del hecho ocurrido anoche, el fiscal explicó escaparon a bordo de un auto que luego fue encontrado incendiado en la zona.

Según Bianchini, alrededor de las 23.45 fue hallado en esa zona "un vehículo incendiado que tenía un pedido de captura por haber sido robado el sábado último. Es un vehículo con características muy similares a las aportadas por los testigos e investigamos si es el que fue el utilizado por los atacantes por lo que será sometido a pericias".

El fiscal además ordenó una serie de medidas como el secuestro de las filmaciones de las cámaras de la zona que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar a los atacantes, que según adelantó a la prensa, "en principio serían dos hombres".

Con el crimen de Geraldine Mora Gómez ascienden a 126 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.

Sobre el hecho, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, aseguró que en esa comuna del sur de Santa Fe "hay mucho dolor, mucha angustia e impotencia por lo que se esta viviendo".

"Llevamos 10 fallecidos en lo que va del año, a eso se suman los robos en las calles, comercios, medidores de gas de agua y cables, peleas entre bandas por narcomenudeo", relató hoy el jefe comunal en declaraciones a Cadena 3-Rosario, quien afirmó que "llegaron más móviles policiales y de Gendarmería, pero nada alcanza. La policía esta desbordada". (Télam)