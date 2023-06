El yerno de un conocido empresario dedicado a la fabricación de acoplados y semirremolques fue asesinado hoy a balazos y puñaladas al enfrentarse con dos delincuentes que entraron a robar a su casa de San Antonio de Padua, donde además hirieron de gravedad a su esposa, tras lo cual escaparon en un auto con el apoyo de dos cómplices, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hombre asesinado fue identificado por los voceros como Esteban Gabriel Izzo (60), dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano y esposo de Silvana Andrea Petinari (56), hija del propietario de la firma "Petinari", dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques, del partido de Merlo, quien perdió el globo ocular derecho y recibió heridas cortantes de gravedad en la región cervical.

De acuerdo con lo detallado a Télam por voceros vinculados a la pesquisa, el episodio se produjo pasadas las 4 de esta madrugada, cuando dos delincuentes bajaron de un Volkswagen Gol Power gris y, tras forzar la persiana americana de madera de un ventanal sin rejas que da a la calle, entraron al domicilio de la pareja, situado en Italia 1077, de San Antonio de Padua, mientras que al menos dos cómplices quedaron de apoyo a bordo del vehículo.

Según las fuentes, Izzo se despertó al escuchar ruidos y agarró dos armas de su propiedad que guardaba en su habitación: una pistola Bersa calibre 40 y un revólver 38, y se salió de la habitación para ver qué sucedía.

MIRÁ TAMBIÉN Cinco años y medio de prisión para la Tota Santillán por violencia de género hacia su expareja

En circunstancias que aún se intentan reconstruir mediante peritajes, Izzo se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon con armas de fuego y además lo apuñalaron.

Las fuentes detallaron que la víctima también disparó, aunque sólo con el revólver -la pistola se le trabó- pero aparentemente no alcanzó a herir a nadie.

En esas circunstancias, el dueño de casa fue alcanzado por al menos cinco proyectiles y murió en el lugar a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, añadieron los informantes consultados.

Su esposa, en tanto, también forcejeó con los asaltantes, quienes la apuñalaron y la golpearon, lo que le provocó la pérdida del globo ocular derecho, según agregaron las fuentes.

MIRÁ TAMBIÉN Masacre de Monte: prisión perpetua para dos policías bonaerenses y 15 años para los otros dos

La mujer fue trasladada en grave estado al hospital Eva Perón de Merlo, donde permanecía hoy en estado crítico.

¨Ingresó a las 4.40 en ambulancia, por presentar herida contuso cortante en globo ocular derecho, herida contuso cortante en región cervical y región de hipogastrio. Actualmente, se encuentra hemodinámicamente estable, en asistencia respiratoria, mecánica, en estado crítico, bajo cuidado del equipo interdisciplinario hospitalario, a la espera de su traslado por su obra social¨, dice el parte médico.

En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Genoveva Otruba de Petinari (83), aunque resultó ilesa ya que no salió de la habitación.

Tras el crimen, los dos delincuentes escaparon en el auto con los cómplices que los esperaban y por el momento no fueron localizados.

Los investigadores descartan que el asalto haya sido al voleo, ya que creen que la banda tenía información acerca de la existencia de dinero en el domicilio.

En base a las evidencias detectadas en el interior de la vivienda, las pesquisas advirtieron que hubo forcejeos, ataques y corridas por diversos ambientes de la casa.

Es que los peritos detectaron manchas de sangre desde la puerta de acceso de la casa hasta el pasillo que comunica con la cocina-comedor, también en ese ambiente, en la habitación matrimonial de las víctimas -puntualmente sobre el colchón- y en un pasillo externo.

En la habitación de Izzo y Petinari además se encontró un precinto cerrado pero cortado, por lo que se investiga si alguna de las víctimas logró desatarse antes del ataque.

Sobre el hombre asesinado, los vocero detallaron que fue encontrado tendido en posición decúbito dorsal en la cocina, con una herida visible en la zona del rostro y el cuello, cerca de su revólver y de la pistola Bersa trabada y con municiones.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Morón, Claudio Oviedo, y su colega Marisa Monti, dispusieron diversas medidas para dar con los delincuentes, entre ellas el rastreo de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona del domicilio y del trayecto que encararon en su huida, que según testigos fue hacia la zona de Ituzaingó.

En tanto, en la vivienda trabajaron efectivos de la Policía Científica, quienes levantaron rastros, vainas y proyectiles que evidencian que al menos se efectuaron 15 disparos, según reveló un vocero ligado al expediente.

Para esta tarde los fiscales aguardaban el resultado preliminar de autopsia sobre el cuerpo de Izzo.

Al enterarse de lo sucedido, vecinos de la pareja se acercaron al lugar y se mostraron acongojados por lo sucedido.

"Soy vecino de toda la vida de don Pedro (Petinari) y su hija. Cuando me enteré de lo que estaba pasando me puse a llorar. Es una familia que no se mete con nadie", dijo un conocido del barrio.

"No sabía nada que el hombre manejaba armas. Ya no podemos vivir así, con tanta inseguridad en el barrio. Fue tremendo lo que pasó, No podemos salir de noche porque te roban", se quejó otro vecino de Padua en diálogo con C5N.

(Télam)