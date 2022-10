El Tribunal Oral número tres de Lomas de Zamora rechazó hoy todos los planteos de los policías bonaerenses acusados por la "Masacre de Wilde", un episodio de gatillo fácil que ocurrió en enero de 1994, e inició formalmente el juicio oral, en el que los imputados de negaron a declarar. Los jueces Martina Celone, Luis Gabián y Marcelo Dellature desestimaron los planteos de las defensas de los policías acusados, que en caso de ser aceptados hubieran puesto anticipadamente final al expediente, que está próximo a cumplir 29 años desde los hechos

El 10 de enero de 1994, una decena de policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús dispararon casi 300 tiros de Itakas y ametralladoras sobre dos autos en busca de supuestos delincuentes.Cuatro personas que nada tenían que ver con el delito presuntamente investigado murieron en esas circunstancias. El proceso penal recorrió todos los intrincados vericuetos de la burocracia judicial y finalmente, por orden de la Suprema Corte bonaerense, llegó a esta etapa de debate. Las defensas de los policías imputados formularon planteos de prescripción, prescripción por violación de la garantía a ser juzgados en un plazo razonable, inconstitucionalidad por doble juzgamiento, pedido de juicio por jurados, nulidad por falta de notificación y nulidad por imposibilidad de realizar nuevamente la pericia balística. El tribunal oral desestimó los reclamos y dio inicio formal al debate, convocando a los imputados a prestar declaración indagatoria, pero todos rehusaron ese convite

Los acusados, el ex oficial Marcelo Valenga (59), los ex comisarios Roberto Mantel (65) y Eduardo Gómez (61, quien se retiró en 2005 como comisario inspector), el oficial Osvaldo Lorenzón (69), el ex subteniente Pablo Dudek (76), el ex cabo Marcos Rodríguez (59) y el ex oficial Julio Gatto (56), son asistidos por los abogados José Manuel Ubeira, Javier Leira, Liliana Martínez y defensores oficiales. Marciano González, otro imputado, quedó excluido del juicio por razones de salud

Los policías interceptaron en aquel enero de 1994 al Dodge 1500 en el que viajaba Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, y el remís Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo, a quien acompañaban Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza como pasajeros. El único que sobrevivió fue Díaz. Durante la jornada de hoy prestaron declaración como testigos Raquel Gazzanego (viuda de Cicutín), Patricia de Angelis (viuda de Corbo) y Claudio Díaz (único sobreviviente), cuyo relato fue especialmente conmovedor pese al tiempo transcurrido desde los hechos

Las querellas son asistidas por los abogados Gustavo Romano Duffau, Fernando Sicilia y Ciro Annichiarico. NOE/SPC NA