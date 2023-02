María Ninfa "Nina" Aquino, la empleada doméstica del matrimonio Del Rio asesinado en agosto pasado en su casona de Vicente López y quien quedó desvinculada ayer de la causa en la que estuvo imputada y detenida durante 13 días como presunta "entregadora" del doble crimen, dijo hoy que el hijo menor de las víctimas, Martín Del Rio, actualmente acusado y preso, le hizo "mucho daño" al involucrarla en el caso y que "por nada del mundo" lo perdonaría.

En la puerta del estudio de su abogado, Hugo López Carribero, en la localidad bonaerense de San Justo, Aquino dijo esta mañana a la prensa que Martín Del Rio le hace "muy mal", "mucho daño" y que la "enferma", al tiempo que calificó como "muy injusto" el hecho de haber sido inicialmente imputada en la causa y haber pasado 13 días detenida como supuesta entregadora del doble crimen.

"No fue bueno, me cambió la vida", agregó Aquino en una conferencia de prensa que brindó junto a su defensor tras haber sido sobreseída.

Ayer, el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, dictó en las últimas horas el sobreseimiento "de manera total" de la mujer, en coincidencia con lo que había planteado tanto la defensa particular y que había sido avalado en un dictamen por los propios fiscales.

MIRÁ TAMBIÉN Finaliza hoy la etapa de alegatos en el segundo juicio por el caso Lucía Pérez

"(…) ante la imposibilidad de comprobar, siquiera en forma precaria, la participación de Aquino Chamorro el hecho descripto por el acusador público, se impone sin más dictar el sobreseimiento de la intimada, (…) desde que no aparece razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevos elementos de cargo, que modifiquen el cuadro hasta el momento existente", señaló el juez en su fallo de ocho páginas al que accedió Télam.

"Así, llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la señora Aquino Chamorro no ha participado en el hecho (…) no sólo por haberse desvirtuado la incriminación" que le realizó Martín Del Rio, el hijo de las víctimas procesado con prisión preventiva por el doble crimen, sino también por haberse corroborado el descargo que aquella ensayara al deponer en forma injurada, rechazando esa imputación", indicó.

El 7 de febrero pasado, los fiscales que investigan el asesinato del matrimonio Del Rio dictaminaron a favor de un pedido de la defensa para que sea sobreseída de la causa por el doble homicidio.

En un dictamen de tres fojas al que tuvo acceso Télam, el fiscal Alejandro Musso consideró que "de acuerdo al estado actual de la investigación y lo sostenido por el equipo de colegas, en este estadio procesal corresponde hacer lugar al sobreseimiento de Nina Aquino" en la causa por el doble crimen de José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72).

De esta manera, el equipo de fiscales que integran, además de Musso, sus colegas Semería y Martín Gómez, avaló lo solicitado seis días antes por el abogado López Carribero.

Del Rio padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Si bien la empleada "Nina" Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.

En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó la prisión preventiva de Del Rio como autor de un "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para los fiscales, el móvil fue económico y está vinculado a la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Rio hijo nunca pudo concretar.

(Télam)